Centenas de alunos participam da revisão Pré-Enem em Parnaíba

Aproximadamente 600 estudantes de Parnaíba e região participaram da revisão Pré-Enem Seduc, realizada neste domingo (18). Estudantes de 32 escolas permaneceram atentos durante toda a manhã na quadra de esportes da Universidade Federal do Delta do Parnaíba.

“Passei 40 anos fora da sala de aula e resolvi que precisava adquirir conhecimento. Em 2018, fui aprovada no curso de Pedagogia e continuarei estudando para ser aprovada novamente no curso de Direito, pois meu desejo é ser advogada”, contou a agricultora Abenoniza Moura.

As disciplinas ministradas nessa edição foram Biologia, Física, Linguagens, Matemática, Química e Redação, ministradas, respectivamente, pelos professores Tércio Câmara, Edilson Martins, Hildalene Pinheiro, Raphaell Marques, José Carlos Feijão e Francisco Rufino.

Foto: Divulgação/Seduc

Além das aulas, outras ações voltadas ao bom rendimento dos alunos na prova seletiva para o Sistema de Seleção Unificada (SiSU) fazem parte do programa, como o Passe Livre, que garante o transporte dos inscritos durante os dias do exame.

O secretário de Estado da Educação, Ellen Gera, participou da ação em Paranaíba. “Essa revisão tem o grande objetivo de engajar e mobilizar os estudantes mas com certeza o trabalho na sala de aula é o que consolida a aprendizagem. O último censo sobre o ensino superior mostra que 72% das vagas nas universidades públicas do Piauí são preenchidas por alunos oriundos das escolas públicas e o nosso trabalho na Seduc é permitir estas oportunidades aos nossos estudantes”, explica.

Ao longo do tempo, o Pré-Enem Seduc implementou outras ferramentas para alcançar mais estudantes. Um deles foi o aplicativo Pré-Enem/Canal Educação, no qual os estudantes da rede pública podem assistir aulas via Canal Educação, para assim alcançar os municípios mais distantes. Os estudantes têm acesso também a vídeos motivacionais e dicas para a prova. Por meio da plataforma digital, o aluno também pode enviar redações para correção online.

