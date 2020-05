CENEC fecha unidades de Teresina e realoca alunos em outras escolas

Pais e alunos das Unidades Escolar Cenecista Populares de Teresina foram surpreendidos esta semana com o anúncio de que a Diretoria da Campanha Nacional de Escolas da Comunidade (CNEC) está suspendendo as atividades das escolas na capital em consequência da situação de pandemia do Covid-19. Por meio de um ofício, a CENEC informou que a decisão se deve aos impactos causados na gestão financeira do sistema, o que tornou inviável a manutenção do atendimento à comunidade.



As duas unidades de Teresina, a do bairro Vermelha e a do bairro Renascença, já estavam operando no sistema de Home Learning, com aulas à distância por meio de uma plataforma digital alimentada pelos próprios professores para que os alunos mantivessem sua rotina de estudo durante a quarentena.

Mas mesmo com este modelo educacional, houve um aumento nos cancelamentos de matrículas por parte dos pais, o que colaborou para a decisão de suspender as atividades em Teresina. “No mercado educacional privado, onde atua a CENC, a suspensão das aulas presenciais tem fragilizado o relacionamento dos alunos/família com as Instituições Educacionais e, nesse sentido, aumentando expressivamente o número de cancelamentos de matrículas/transferências para a Rede Pública e os percentuais de inadimplência”, diz o ofício.

A CENEC explicou que o encerramento das atividades não foi uma decisão exclusiva para as unidades de Teresina, mas que está descredenciando dezenas de colégios e faculdades em todo o Brasil. A rede está presente em 18 estados e no Distrito Federal e mantém escolas nos níveis de ensino Infantil, Fundamental e Médio, além de instituições de ensino superior.

Para diminuir os impactos da suspensão de suas atividades em Teresina, a CENEC está em contato com a Secretaria Estadual de Educação (SEDUC) para viabilizar a recolocação dos discentes em outras instituições de ensino da capital.

SEDUC fará mapeamento das vagas nas escolas para recolocar alunos

A Secretaria de Educação do Piauí já tomou conhecimento da suspensão das atividades da CENEC Deputado Átila Lira em Teresina e disse que fará um mapeamento junto á rede estadual de ensino para recolocar os alunos desassistidos e garantir que eles não tenham perdas escolares.

Quem explica é o superintendente de Educação Básica da Seduc, Carlos Alberto Pereira: “estamos fazendo o levantamento da quantidade de matrículas nas nossas escolas e aí vamos passar um informativo no site da própria Seduc informando quais são as escolas onde há disponibilidade de vaga e logo em seguida disponibilizaremos um processo de execução de matrículas às famílias para aquelas escolas que ficam mais próximas às residências de cada um dos alunos que buscam agora a vaga na rede estadual”.



Carlos Alberto Pereira é superintendente de Educação Básica da Seduc - Foto: Reprodução

A Seduc manterá um diálogo junto à Secretaria Municipal de Educação de Teresina (Semec) para garantir que todos os estudantes desassistidos da CENEC possam ser realocados em alguma unidade. Isto, porque a Secretaria Estadual de Educação oferta o Ensino Fundamental completo apenas em algumas escolas, porque a missão do órgão é mais voltada para o Ensino Médio.

“Especificamente para o Ensino Fundamental em anos iniciais, temos poucas escolas, então há que abrir um diálogo com a Semec para ver a viabilidade da recepção dos alunos do Fundamental em anos iniciais e finais”, finalizou Carlos Alberto.

A SEDUC, no entanto, garantiu que vai receber as matrículas dos alunos desassistidos da CENE Deputado Átila Lira e que tudo será devidamente informado pelo site da Secretaria.

Pais se mobilizam

Pegos de surpresa com o anúncio da suspensão das atividades da Unidade do bairro Vermelha, os pais de alunos da CENEC Deputado Átila Lira criaram uma petição online para colher assinaturas e conseguir sensibilizar os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário Piauiense para juntos buscarem uma solução e impedir o fechamento da escola.

Além da petição, um grupo de pais e estudantes se reuniram hoje em frente às unidades da CENEC no Renascença e na Vermelha para protestar contra o fechamento das escolas. Com pedaços de pau, ele interditaram as ruas das unidades numa tentativa de chamar a atenção do poder público para a situação dos alunos.

Maria Clara Estrêla