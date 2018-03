Cemitérios em Teresina ocupam área maior do que a de alguns bairros

A área que atualmente é destinada aos cemitérios públicos de Teresina daria para construir um residencial com mais de 1.800 unidades habitacionais, considerando lotes de 10 x 20 metros. Mesmo ocupando um espaço tão grande, a capacidade de sepulturas de alguns deles esgotou ainda na década de 90.

De acordo com levantamento da Prefeitura Municipal de Teresina, são 36 hectares distribuídos entre 12 cemitérios. Essa área é maior do que a do bairro Árvores Verdes, na zona leste, e dos bairros Bom Jesus, Itaperu e Morro da Esperança, na zona norte.



A superlotação dos cemitérios tornou-se um problema comum em várias cidades brasileiras (Foto: Assis Fernandes / O DIA)

Além da ocupação de grandes áreas, o espaço para ser construído um cemitério precisa atender critérios técnicos. O presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia Ulisses Filho, explica que é obrigatório um estudo do terreno para que não haja contaminação do lençol freático. “E outra questão a ser considerada, embora não seja exigência técnica, é não fazer cemitério próximo de casas, para não desvalorizar a região”, acrescenta o engenheiro.



Segundo o especialista, a tendência é a verticalização dos cemitérios, como uma forma de diminuir essa demanda por espaço para enterrar os mortos. “Isso resolveria também a questão cultural e religiosa, pois as pessoas não aceitam bem ideia de cremação e poderiam manter a tradição enterrando em gavetas”, disse Ulisses.

O engenheiro cita o exemplo do primeiro cemitério vertical da América Latina, o Cemitério São Miguel e Almas, inaugurado em 1930 em Porto Alegre. “Atualmente, o local serve até como ponto turístico”, afirma.

A verticalização, considerada um modelo de sepultamento do futuro, já é adotada por cidades como São Paulo, Santos, Fortaleza, Brasília e Curitiba. Em Teresina, ainda não existe projeto nesse sentido, mas os enterros só podem ser realizados em gavetas, sejam elas subterrâneas ou na superfície.

Nayara Felizardo