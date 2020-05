Cemitério público de Altos é fechado para visitações neste Dia das Mães

A Prefeitura de Altos, através do seu Centro de Operação de Emergência em Saúde, proibiu visitações ao cemitério público neste domingo (10) de Dia das Mães, como forma de ampliar a prevenção e o enfrentamento a pandemia do novo Coronavírus (Covid-19).



(Foto: Divulgação/Ascom)

"Essa é uma data em que geralmente muitas pessoas vão ao cemitério público para prestar homenagens às suas mães falecidas. Por isso, em virtude dessa situação de emergência em saúde pública e no sentido de evitar aglomerações, decidimos pelo fechamento do cemitério para visitação neste domingo e contamos com a compreensão de toda a população”, explicou a prefeita da cidade, Patrícia Leal.



Para garantir o cumprimento da determinação, a Vigilância Sanitária e Guarda Municipal de Altos, com o auxílio policiais civis e militares, farão ações de fiscalização durante todo o dia.







Redação