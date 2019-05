Celso Barros: OAB-PI tem preocupação muito grande com presídios superlotados

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Piauí (OAB-PI), Celso Barros Coelho Neto, afirmou nesta quarta-feira (15) que a entidade tem uma preocupação muito grande com a superlotação das unidades penais do estado.

Na última segunda-feira (13), Celso Barros fez uma visita à Cadeia Pública de Altos, acompanhado por outros membros da diretoria da OAB-PI e pelo secretário de Justiça do Piauí, Carlos Edilson.



O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Piauí, Celso Barros Coelho Neto (Foto: Assis Fernandes / O DIA)

"No tocante à segurança pública e ao sistema penitenciário, nós temos uma preocupação muito grande com a superlotação dos presídios. Hoje, no Piauí, todos os presídios estão com uma ocupação acima da capacidade normal. São presídios com centenas de presos a mais do que o permitido", afirmou o presidente da OAB-PI, em entrevista ao telejornal O Dia News 1ª Edição.

Ainda segundo Celso Barros, durante a visita à Cadeia Pública de Altos, o secretário Carlos Edilson garantiu que a inauguração acontecerá entre os meses de junho e julho próximos, e a expectativa é que a unidade ajude a atenuar o problema da superlotação no sistema.

"Ela vai ter capacidade para 610 presos. E isso não basta para resolver o problema, mas já vai minimizar a superlotação dos presídios", opina Celso Barros.

O presidente da OAB-PI disse, ainda, que está cobrando da Secretaria de Justiça a nomeação de todos os classificados no último concurso realizado pela pasta para o cargo de agente penitenciário.

"Nós temos feito cobranças ao governo, ao secretário, e ele, inclusive, vai prorrogar o concurso público que venceria agora no segundo semestre. Esse concurso será prorrogado por mais dois anos. Ou seja, aqueles candidatos que estão aprovados e, principalmente, aqueles que fizeram o curso de formação serão nomeados. É claro, atendendo a Lei de Responsabilidade Fiscal, pelo Governo do Estado", afirma Celso Barros.

Sessão solene pelos 87 anos da OAB-PI

Atendendo a requerimento dos deputados Henrique Pires e Themístocles Filho, ambos do MDB, a Assembleia Legislativa promoveu, na manhã desta quarta-feira (15), uma sessão solene em comemoração aos 87 anos de criação da OAB-PI.

As galerias do plenário da Alepi ficaram lotadas de advogados e convidados para a sessão, que foi presidida por Themístocles, presidente da Casa.

Foram chamados a compor a mesa, além do presidente Celso Barros Coelho Neto, a vice-presidente da OAB-PI, Aline Patricia, os ex-presidentes Reginaldo Furtado, João Pedro Aire Moraes, Sigifroi Moreno e Álvaro Mota, dentre outros advogados.

Cícero Portela