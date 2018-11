Celso Barros desbanca concorrentes e é eleito novo presidente da OAB-PI

Com a totalidade das urnas apuradas, a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Piauí (OAB-PI) já tem um novo presidente. Celso Barros Neto que representa a Chapa 4 ‘Independência OAB ’ foi eleito e deve presidir a ordem piauiense durante o triênio 2019-2021. Celso deixou para trás seus outros dois concorrentes e atingiu um total de 3024 votos, 44,67% dos votos válidos. Já Lucas Villa, segundo colocado e atual vice-presidente da casa ficou com 2702 votos (37,44%), vale ressaltar que o candidato aparecia como favorito nas pesquisas eleitorais. Em terceiro lugar ficou Carlos Vieira, com 1490 votos (20,64%). Celso venceu nas urnas de Teresina, Água Branca, Barras, Bom Jesus, Floriano, Picos e Uruçuí.





Fotos: Andressa Sipaúba

Durante a campanha, Celso Barros Neto destacou a necessidade de um choque de gestão, transparência e reafirmando seu compromisso em promover uma Ordem mais independente, democrática, oferecendo uma melhor estrutura para advogados de Norte a Sul do estado, fomentando novos mercados de trabalho e mais oportunidades para a jovem advocacia.

Após o anúncio da vitória nas urnas, Celso Barros Neto, agradeceu à família, militantes e apoiadores. O advogado também convidou a advocacia piauiense a se unir, independente da chapa escolhida.

“Vamos lutar por essa união assim como todos que a representam. Essa é a casa da cidadania. É a casa da Advogada, do advogado de todos nós. Não só da Chapa Independência OAB, mas também das outras duas chapas que concorreram, e a jovem advocacia também, que nos deu muito ânimo. Meu muito obrigado”, declarou o presidente eleito.

Apoio

A campanha de Celso ganhou um apoio surpresa na última sexta-feira (23) com a decisão da ex-candidata Geórgia Nunes de desistir de concorrer pela vaga de presidente da OAB/PI. A advogada convocou uma coletiva de imprensa na sede de seu comitê onde anunciou apoio a Celso Barros. O motivo para a desistência, segundo ela, foi para fortalecer o movimento opositor à atual gestão, visto que pesquisas recentes apontaram uma considerável insatisfação da classe com a equipe que tem estado à frente da OAB-PI nos últimos dois anos.

O presidente eleito Celso Barros ao lado de sua conselheira federal Geórgia Nunes. (Foto: Reprodução)

Com a vitória, irão compor a diretoria da OAB-PI Alynne Santos como vice-presidente, Leonardo Airton (ex-candidato à vice-presidente pela chapa 03) como secretário geral, Nara Aragão como secretário adjunto e Francisco Holanda como tesoureiro. Além disso, a ex-candidata Geórgia Nunes também passa a assumir cargo ao se junta à chapa. Ela atuará como conselheira federal. A atualização da composição das chapas foi divulgada pela OAB-PI e ocorreu por causa da desistência da chapa 03.

O Celso Barros Neto é Bacharel em Direito pela UFPI e Advogado Privado militante nas áreas de Direito Civil, Consumidor e Administrativo. É também Advogado Público do Estado do Piauí, tendo atuado na Procuradoria Judicial e atualmente está lotado na Procuradoria Tributária. Ele é pós-graduado em Direito Constitucional pela UFPI e em Direito Público e Privado pela Escola Superior da Magistratura-PI, assim como também é pós-graduado em Direito Administrativo pela Universidade de Salamanca na Espanha. Tem ainda outros cursos de extensão em Direito pela Universidade Nacional de Buenos Aires na Argentina.

Tem vasta experiência em gestão classista, pois colaborou na ANAPE, sendo membro do Conselho Fiscal (2008/2010), Vice-Presidente do Conselho Consultivo (2010/2012) e Secretário Geral adjunto (2012/2014). Na Secretaria de Estado de Governo do Piauí foi Chefe de Gabinete e Assessor Técnico e já foi Assessor Jurídico do Gabinete da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. No Magistério, foi professor de Direito Empresarial e de Direito Processual Civil, nas faculdades Santo Agostinho, FACID e na UFPI; bem como já foi Professor da Escola Nacional de Seguros no Distrito Federal.





Tradição

Há 40 anos, Celso Barros, avô do presidente eleito, presidiu a Ordem por cinco mandatos seguidos. Em 2019, a família volta para a OAB/PI depois de uma reviravolta nas eleições em que desbancou o vice-presidente da chapa da situação, Lucas Villa.





Pleito tranquilo

A Comissão Eleitoral da OAB-PI comunicou o encerramento da votação por volta das 17 horas deste sábado (24) das Eleições da OAB. A votação foi estendida até 19h na Sede da Subseção da OAB de Floriano-PI, em virtude dos advogados adventistas que só poderiam votar após esse horário. “Foi um dia bastante intenso e de muito trabalho. Tivemos alguns registros das chapas denunciando propaganda irregular, além de casos de advogados e advogadas que não sabiam se estavam aptos à votação. No entanto, tudo foi contornado dentro da normalidade”, afirmou o presidente da Comissão Eleitoral da OAB-PI, Paulo Diego Brígido.

Mais de 9 mil advogados votaram para eleger seus representantes da Diretoria do Conselho Seccional, de Conselheiros Seccionais, de Conselheiros Federais, da Diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados, das Diretorias das Subseções e Conselhos de Subseções.

Viviane MenegazzoLucas Albano