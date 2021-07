Caxias registra alta procura de vacina por teresinenses

A Secretaria de Saúde do município de Caxias, Maranhão, registrou nos últimos dias alta procura de vacinas contra a Covid-19 por teresinenses. Com o objetivo de coibir que moradores de outros municípios recebam a dose, Caxias adotou regras mais rígidas para vacinação.



De acordo com a coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Caxias, verônica Aragão, muitas pessoas moradoras de outros municípios, inclusive de Teresina, estão usando comprovantes de residência de moradores da cidade para conseguir a vacina. Para garantir controle das doses aplicadas, o município está seguindo regras mais restritivas. “A Secretaria de Saúde pede que seja apresentado no momento da vacinação, o comprovante de residência no nome da pessoa que vai se vacinar, caso não tenha é preciso mostrar o título de eleitor”, explica a coordenadora.

Cerca de 85% da população de Caxias está vacinada e o ritmo da vacinação está avançando para a faixa etária de pessoas acima de 25 anos. “Os números da imunização são positivos, por isso devemos manter o controle da vacinação para que não faltem vacinas para os moradores da cidade. Sabemos que a vacina é um direito de todos, mas cada um deve aguardar em seu próprio município a chegada da sua faixa etária”, ressalta.

