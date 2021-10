Casos de dengue no Piauí aumentaram 52% em 2021

Dados do Boletim Epidemiológico divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) apontam que o Piauí apresentou um aumento de 52,7% de casos de dengue na 38° semana epidemiológica de 2021 em relação ao mesmo período do ano passado. Teresina, Picos, Gilbués, Bom Jesus e Ilha Grande são os municípios que mais apresentaram casos novos da doença.



O supervisor de Entomologia da Sesapi, Ocimar Alencar, destaca que os cuidados por parte da comunidade também são essenciais para resultar em uma redução dos casos. “O boletim aponta que neste ano já foram confirmados 2.322 casos de dengue então é essencial que todos trabalhem para evitar que esse número continue aumentando. Evitem ambientes com água parada, limpeza dentro de casa e ações do poder público para limpar áreas dos municípios propícias à proliferação dos mosquitos vetores são essenciais”, destacou o supervisor.



(Foto: Arquivo/ODIA)

O Boletim apresenta ainda que no Piauí, os municípios de Geminiano, Santa Luz, Ilha Grande, Palmeira do Piauí e Gilbués são aqueles com maior incidência da doença, ou seja aqueles com o maior número de casos em relação a sua população total. “Uma ação conjunta do poder público com a sociedade é essencial nesse momento para reduzirmos o número de novos casos de dengue”, reforçou o supervisor.



O boletim da 38° Semana epidemiológica registrou também um aumento do número de casos de Chikungunya no Piauí em relação ao mesmo período de 2020, o aumento foi de 35,1%.



Com as chuvas atípicas que caíram em Teresina na semana passada, muitos terrenos e residências registraram um aumento de reservatórios com água, possíveis criadouros para o mosquito da dengue. Para evitar que surjam casos da doença, a Gerência de Zoonoses, da Fundação Municipal de Saúde (FMS) tem intensificado o monitoramento de algumas áreas.

