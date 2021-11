Casos de dengue no Piauí aumentam 50% em relação ao ano de 2020

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), através da Coordenação de Epidemiologia, constata que o número de casos de dengue no Piauí aumentou em quase 50% em 2021 em relação ao mesmo período de 2020. De acordo com o Boletim Epidemiológico da Sesapi, foram confirmados 2.654 casos em 2021 e 1.773 casos no mesmo período de 2020.

Até agora, 105 municípios do estado têm registro de casos de dengue.

A Coordenadora de Epidemiologia da Sesapi, Amélia Costa, faz o alerta para a população para que dê um destino correto para o lixo, eliminando os criadouros do mosquito transmissor. “O período das chuvas está se aproximando, principalmente no sul do Piauí o que torna o momento muito preocupante para o aumento de casos da doença no Piauí. É preciso redobrar os cuidados”, afirma Amélia.



Foto: Assis Fernandes/ODIA

A recomendação para prevenir a dengue é eliminar os criadouros do mosquito, evitando o acúmulo de água parada; limpar sempre as caixas d’água e mantê-las fechadas; trocar a água de vasos de plantas aquáticas; secar os pratinhos dos vasos de plantas; limpar os ralos; tratar a piscina com cloro e nunca descartar lixo de maneira inadequada.



A dengue é uma doença viral transmitida pelo mosquito Aedes Aegypti que provoca febre alta, dor de cabeça, dor muscular, dor nas articulações, dor atrás dos olhos, prostração, manchas vermelhas na pele, náusea e vômito. A doença pode desencadear complicações e até a morte. A recomendação para o doente é repouso e hidratação para que seu quadro se estabilize.

Os municípios com maior incidência de casos são Altos, Bom Jesus, Cristino Castro, Dom Expedito Lopes, Floriano, Geminiano, Ilha Grande, Ipiranga do Piauí, Luís Correia, Novo Oriente, Oeiras, Parnaíba, Pedro II, Picos, Piripiri, Santa Luz, Sussuapara e Teresina.

