Casos de dengue no PI aumentam 138% em relação ao ano passado

O Piauí continua em alerta para o aumento de casos da doença. O boletim epidemiológico divulgado nesta sexta-feira (24) pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesapi) aponta que o número de casos de dengue registrados no estado aumentou 138,9% em relação ao mesmo período do ano passado. Só em 2019, já são 2.575 notificações provenientes de 109 municípios. Para efeito comparação, até maio de 2018, o Piauí havia registrado 1.078 notificações em 68 cidades.



Na semana passada, o superintendente de atenção primária da Sesapi, Herlon Guimarães, havia dito que há municípios do Piauí com um índice de infestação predial do Aedes aegypti de 14%, um percentual muito acima dos 4% - índice considerado grave pelo Ministério da Saúde. Pavussu, Cristino Castro, Rio Grande do Piauí, Eliseu Martins e Alvorada do Gurgueia são as cinco cidades com a maior incidência de dengue a cada parcela de cem mil habitantes.



Foto: Arquivo O Dia

Comparando com semana passada, a única mudança entre os cinco municípios foi a entrada de Eliseu Martins no ranking, substituindo o município de Júlio Borges. A Secretaria de Estado da Saúde chama a atenção para que a população também tome medidas para diminuir os riscos de incidência da enfermidade.

Zika e Chikungunya caíram

Se por um lado os casos de dengue aumentaram consideravelmente no intervalo de uma semana, os de Zika e Chikungunya registraram uma queda, segundo o que revela a Sesapi. Em relação à Febre Chikungunya, a redução foi de 5,3% em relação ao mesmo período de 2018. Foram 306 notificações da doença em 22 municípios, enquanto que no ano passado esse total já era de 323 notificações em 32 cidades.

Já as notificações de Zika apresentaram uma redução de 52,2% em relação a 2018. No ano passado foram 23 notificações em 09 municípios, ao passo que em 2019 foram 11 notificações em 07 municípios. É importante ressaltar que não foram registrados óbitos referentes a casos de Zika e Chikungunya, mas que já há registro de um óbito relacionado à dengue, o mesmo índice do ano passado.

Maria Clara Estrêla, com informações da Secretaria de Estado da Saúde