Caso Styllos: casal é condenado a 12 anos e 8 meses de prisão por estelionato

Os réus Keila Regina Moreno de Sousa e Fabiano Silva Neves foram condenados, na terça-feira (10), a 12 anos e 8 meses de reclusão por oferecerem serviços de realização de festas de formatura e terem tentado fugir do Piauí no ano de 2011, no processo que ficou conhecido como “Caso Styllos” . Os sentenciados são casados e eram donos da empresa Styllos Empreendimentos, que na época foi denunciada por universitários.



A sentença foi do juiz Fabrício Paulo Cysne de Novais, auxiliar da 4ª Vara de Picos. Na decisão consta ainda 120 dias-multa, valor unitário que será pago pelos condenados considerando um trigésimo do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Casal é condenado. Foto: Arquivo O Dia. À época o casal foi acusado pela prática de nove crimes de estelionato envolvendo turmas de formandos que mantinham contrato com empresa. De acordo com o documento apresentado pela acusação, Keila e Fabiano “recebiam valores mensais dos contratantes e, no dia 17 de setembro de 2011, os acusados, repentinamente, subtraíram todos os objetos da empresa, sediada em Teresina (PI), indo embora sem prestar os serviços acordados, ou prestar qualquer satisfação aos contratantes”. Segundo o juiz, nos autos ficou comprovada a materialidade dos crimes, em virtude dos diversos boletins de ocorrência registrados pelas vítimas e por declarações perante a Autoridade Policial. As provas documentais consistentes em contratos de prestação de serviços e também pelos comprovantes de pagamento relativos às diversas turmas de alunos contratantes.

Biá BoakariJorge Machado, do Jornal O Dia