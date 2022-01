Casal morre em acidente entre carro e moto na BR-316

Um grave acidente envolvendo um carro e uma motocicleta deixou duas pessoas mortas no final da tarde desta quinta-feira (20), na BR-316, no município de Lagoinha do Piauí, a 94 km de Teresina.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o condutor e a passageira da motocicleta, que não tiveram as identidades reveladas, vieram a óbito ainda no local do acidente. Já a motorista do veículo Fiat Strada, de 27 anos, saiu ilesa. Com o impacto da colisão, a motocicleta ficou completada destruída.

Foto: Divulgação/PRF

De acordo com a PRF, o veículo Fiat Strada trafegava no sentido Barro Duro/Teresina, em sua mão de direção, quando colidiu frontalmente com a motocicleta que transitava no sentido oposto, pela contramão. A princípio, a causa do acidente teria sido a falta de atenção do condutor da motocicleta.

A motorista do Fiat Strada foi submetida ao teste de alcoolemia, dando resultado negativo para ingestão de álcool. A pericia da Polícia Civil e IML foram acionados e estiveram no local.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no