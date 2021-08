Casal e três filhos morrem em grave acidente de carro em São Raimundo Nonato

Um grave acidente ocorrido no final da tarde deste domingo (15) matou uma família inteira. O caso aconteceu na PI-140, altura do município de São Raimundo Nonato. De acordo com o relatório de ocorrência do Comando do 11º BPM de São Raimundo, o carro em que o casal e os três filhos estavam colidiu de frente com uma carreta que trafegava em sentido contrário na pista.





Foto: Reprodução/Whatsapp

Ainda não se sabe quem teria invadido a pista contrária, mas o motorista do caminhou abandonou o veículo e fugiu do local sem prestar qualquer tipo de socorro à vítima. As vítimas fatais do acidente foram identificadas como sendo o pai, Marcílio Ribeiro Costa; a mãe, Maria Betânia Alves Silva Costa; e os filhos, Thayná da Silva Costa; Glauber da Silva Costa e Ketlen da Silva Costa.

Nas redes sociais, a Prefeitura Municipal de São Raimundo Nonato lamentou o ocorrido e emitiu nota de pesar. “Uma família, um sonho, um futuro que foi interrompido por causa de um grave acidente automobilístico. Nesse momento de dor, nos solidarizamos com amigos e familiares. São Raimundo Nonato está em luto”, diz a postagem.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!