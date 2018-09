Casal é assassinado a tiros e corpos são encontrados em terreno baldio

Um casal foi encontrado morto com um tiro na cabeça, dentro de redes em um terreno baldio, na manhã desta quinta-feira (30). As vítimas foram identificadas como Janiele Soares e Tales Bruno Sousa Viana. O crime surpreendeu os moradores do bairro Flores, em Campo Maior, localizada a cerca de 85 Km de Teresina.



Segundo informações do comandante do 15º BPM, Major Etevaldo, o casal tinha já tinha passagens pela polícia.“Ontem (29), o dois foram presos por terem se envolvido em uma confusão com uma terceira mulher, inclusive eles chegaram a ataca-la com uma tesoura. Porém, acabaram sendo liberados no mesmo dia. O motivo da briga teria sido por causa de entorpecentes. O casal tinha histórico com tráfico de drogas. ", conta.

Os corpos foram encontrados nas primeiras horas desta quinta-feira, em um terreno baldio localizado em frente à residência onde o casal morava com os dois filhos.

A polícia e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados e estão em diligências no local.

Maria Clara EstrêlaGeici Mello