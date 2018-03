Casa do Trabalhador será inaugurada em maio

O secretário de Estado do Trabalho e Empreendedorismo, Gessilvado Isaías, esteve em audiência com o governador Wellington Dias, nessa quinta-feira (22), na Residência Oficial. Na oportunidade, o gestor que deixará a pasta nos próximos dias retornando à Assembleia Legislativa, apresentou ao chefe do executivo um relatório da sua gestão frente à Setre, agradeceu pela oportunidade de poder contribuir com o desenvolvimento do Estado e teve a garantia de que o Projeto Casa do Trabalhador de Teresina será inaugurado em maio.

De acordo com Gessivaldo Isaias, a Casa do Trabalhador, localizada no Centro de Teresina, na rua Paissandu (onde funcionou o Instituto de Criminalística), será um importante ponto de apoio para os trabalhadores de todo o estado, onde terá a sua disposição diversos serviços, a exemplo da emissão da carteira de trabalho, cursos de qualificação profissional, noções de empreendedorismo, dentre outros. “Foi um sonho que começamos a construir e que tive o apoio do nosso governador, que também garantiu que será inaugurado no mês de maio. Falta muito pouco para a finalização das obras e para que ela seja utilizada pelos trabalhadores”, comentou o gestor.

Gessivaldo Isaías enfatizou que deixa a pasta com a certeza de ter cumprido o papel a que foi designado. “Retorno à Casa Legislativa e destaco o investimento que foi feito em qualificação, nos diversos municípios, gerando emprego e renda. Contribuímos com o empreendedorismo, por meio da realização das Feiras da Economia Solidária que permite que os pequenos produtores possam expor e vender seus produtos, proporcionando alavancar a economia nos municípios, pois na própria cidade existiam pessoas que não sabiam que no município haviam estes produtores. Mesmo com a crise instalada no Brasil, o Piauí ficou em 3° lugar no país na relação geração de emprego e foi o 1° do Nordeste. Este é um legado que a gente ajuda a construir”, disse.

