Cartunista Jota A, do Jornal O Dia, receberá a Medalha do Mérito Cultural do Piauí

O cartunista do Jornal O Dia, José Antônio Costa, o Jota A, receberá a Medalha do Mérito Cultural do Piauí 2021. A honraria é concedida pelo Conselho Estadual de Cultura e recompensa as pessoas que tenham prestado relevantes serviços ao Estado no campo cultural. A Medalha do Mérito Cultural é constituída do diploma de honra e está fundamentada no Regimento Interno do Conselho Estadual de Cultura.

Jota A agradeceu a homenagem concedida pelo Conselho e disse ser uma honra receber a medalha. "Para mim, que vivo de arte, receber a Medalha do Mérito Cultural é uma honra muito grande. Agradeço muito o reconhecimento do meu trabalho pelo Conselho de Cultura, pois isso funciona como incentivo diário", disse o cartunista.



Jota A é um dos cartunistas mais premiados do Brasil e atua no Jornal O Dia desde 1988 - Foto: Jailson Soares/O Dia

Com mais de cem prêmio conquistados ao longo da carreira, Jota A é um dos cartunistas mais premiados do Brasil, tendo trabalhados vencedores nos mais importantes salões de humor do Brasil e em países como Turquia e Portugal. Graduado em Educação Artística pela Universidade Federal do Piauí e criador do Salão Medplan de Humor, o cartunista atua no Jornal O Dia desde 1988.

A entrega da Medalha do Mérito Cultural a Jota A acontecerá no dia 11 de novembro às 10h na sede do Conselho Estadual de Cultural.

