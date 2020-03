Cartunista é desclassificado de concurso no exterior após ter charges furtadas

O cartunista piauiense Jota A. entrou na Justiça contra a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos após ter sido desclassificado do World Press Cartoon, um dos mais prestigiados concursos de cartuns do mundo, que acontece anualmente em Portugal. A desclassificação aconteceu depois que seus desenhos, que estavam em um envelope da empresa, foram furtados e parte da documentação chegou danificada aos organizadores da competição - que premia a melhor obra em 10 mil euros.

Embalagem dos Correios danificada. Foto: Divulgação Jota A.

Para participar do concurso, Jota A. teve que enviar para Caldas da Rainha, sede do concurso em Portugal, três desenhos originais, três fichas de inscrição, além de três páginas do caderno de cultura Metrópole, veiculado pelo Jornal O Dia, onde aos domingos o artista publica meia página de cartuns, charges e caricaturas. Já familiarizado com processos de inscrições em concursos - o cartunista já foi premiado em mais de 150 deles, Jota A. organizou todo material com cautela.

“As páginas do caderno Metrópole foram necessárias porque só podem participar desenhos que foram publicados em jornais impressos ou sites. Eu mandei no dia 07 de janeiro pela agência dos Correios do Aeroporto de Teresina. No dia 05 de fevereiro recebi um e-mail da coordenação dizendo que meu envelope tinha chegado em Portugal totalmente rasgado e, pior, sem os meus desenhos. Por essa razão não poderia participar do evento”, explicou Jota A.

Sem tempo hábil para reenviar os desenhos, o cartunista propôs enviá-los por e-mail, mas a sugestão não foi aceita. “Ainda tentei explicar que a culpa do sumiço não era minha, propus reenviar por e-mail, para eles imprimirem e eu poder participar do concurso, mas infelizmente essa sugestão não foi aceita. O edital só permitia o envio físico do material com a ficha de inscrição”, conta.

O advogado Thiago Ribeiro, que está à frente do caso, disse que foi aberta uma ação na 5ª Vara Justiça Federal por danos morais com base na teoria da chance perdida. “Essa uma questão também da perca para o cartoon nacional. Afinal, o Jota A. é um dos artistas mais premiados do país. Essa é uma questão muito grave. Além do envelope ter chegado rasgado, os desenhos foram furtados”, explica o advogado.

O Word Press Carton acontece no dia 09 de maio, em Caldas da Rainha, em Portugal. As obras premiadas são provenientes da Alemanha, Brasil, Croácia, Grécia, México, Nicarágua, Portugal e Turquia. Entre todas as obras em disputa nas diversas áreas, o certame premiará o melhor trabalho com um Grand Prix de 10 mil euros.

Outro lado

Em sua página oficial na internet, o Correios afirma que monitora com rigor o tráfego internacional de produtos e que possui serviço de alteração de embalagem quando há danos à correspondência. A empresa afirma também que procura entender caso a caso além de providenciar, caso confirmado pelos Correios, o reembolso da mercadoria de acordo com o seguro adquirido no momento do frete.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de comunicação dos Correiros em Teresina para esclarecimentos, mas a empresa ficou de apurar o caso para divulgar um posicionamento. O espaço permanece aberto para esclarecimentos.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia