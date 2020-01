Cartório Móvel do TRE-PI realizá atendimento na UFPI

O Cartório Móvel do TRE-PI estará, entre os dias 27 e 31 de janeiro de 2020, no estacionamento da Biblioteca Central da Universidade Federal do Piauí (UFPI). O objetivo é realizar o atendimento descentralizado de eleitores.



Entre os serviços que serão oferecidos estão o alistamento eleitoral, revisão e transferência de título, cadastramento biométrico e outros. O público de diversas faixas etárias poderá ser atendido, principalmente os aprovados no Sistema de Seleção Unificada (SISU) que precisam estar com a situação eleitoral regularizada para realizar a matrícula no curso escolhido.



A estrutura teve o investimento de mais de R$ 419 mil reais e obedece a todas as normas de acessibilidade. O público eleitor interessado nos serviços do Cartório Móvel poderá ser atendido pelos servidores e técnicos terceirizados do TRE-PI, no horário das 8h às 14h.







