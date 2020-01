Um carro clonado foi recuperado na BR 316 na cidade de Teresina/PI. O veículo havia sido roubado na cidade de Feira de Santana/BA no dia 17 de dezembro. De acordo com a Polícia Rodoviário Federai do Piauí (PRF/ PI), o condutor do carro de 42 anos, não tinha conhecimento do roubo.



Carro roubado na Bahia é recuperado na BR 316 em Teresina. Ascom



“Os policiais ao verificar minuciosamente e foi constatado que os elementos de identificação indicavam para outro veículo de mesmas características pertencente ao Governo Federal. Os agentes questionaram o condutor sobre a existência da ocorrência e o condutor respondeu que não tinha conhecimento e que adquiriu o bem em dezembro de 2019 pela quantia de R$ 120.000,00 na cidade de Santa Filomena/PI”, diz PRF.

Após abordagem, o motorista e o veículo foram encaminhados à Central de Flagrantes para os procedimentos que o caso requer.

Sandy Swamy