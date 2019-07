Carro capota, colide com banca de revista na Raul Lopes e um morre

Um grave acidente ocorrido por volta das 2h30min desta segunda-feira (01) deixou uma pessoa morta e outra seriamente ferida na Avenida Raul Lopes, zona Leste de Teresina. Um veículo modelo sedan capotou na via e acabou atingindo uma banca de revista que fica embaixo da Ponte Estaiada. O motorista, identificado como João Victor Campos Sousa, arquiteto, morreu na hora. Já o passageiro do carro, de nome Junno Campos, sofreu ferimentos graves, mas foi socorrido com vida.



Imagens mostram o local do acidente. Veja abaixo:





A informação foi confirmada pela major Nájra Nunes, porta-voz do Corpo de Bombeiros. “O motorista perdeu o controle, colidiu com a banca e derrubou alguns fios da corrente elétrica. O local ficou energizado e a Cepisa teve que desligar a energia da área para que nós pudéssemos fazer o salvamento”, relata ela.



Foto: Reprodução/Whatsapp

Foram precisos três viaturas dos bombeiros para fazer o resgate de Junno e retirar o corpo de João Victor das ferragens: uma viatura de salvamento para cortar os ferros, uma de incêndio e uma de resgate que o encaminhou o passageiro com vida para o hospital. Até o momento, não se sabe as causas do acidente, mas os bombeiros acreditam que o veículo trafegava em alta velocidade, pela força da colisão.

O corpo de João Victor foi encaminhado para o IML e liberado na manhã de hoje para a família.

Maria Clara Estrêla