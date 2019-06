Carreta com verduras tomba na BR-343 e tem mercadoria saqueada

Uma carreta que transportava verduras e legumes tombou neste domingo (16) na BR-343. O acidente aconteceu logo após a saída do município de Altos no trecho com destino a cidade vizinha de Campo Maior, nas proximidades da ponte que atravessa o Rio Surubim.

A Scania tombou nas primeiras horas do dia e os moradores da região saquearam a carga que estava sendo transportada. Não há informações sobre vítimas

Os bombeiros estiveram no local fazendo a limpeza da pista. A Polícia Rodoviária Federal também foi acionada para controlar o trânsito no local. O acidente gerou um enorme congestionamento nós dois sentidos da BR. Há relatos de motoristas que passar cerca de uma hora aguardando a liberação das pistas.

O trânsito seguiu em meia pista durante o dia de hoje enquanto o caminhão não era removido. A ponte sobre o rio Surubim fica a cinco quilômetros de Altos.

Yuri Ribeiro