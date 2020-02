Carnaval de União: terá cinco dia de festa com resgate de tradição

Este ano o tradicional de carnaval de União terá 5 dias. A folia começa nesta sexta-feira, 21, e vai até terça-feira, 25. A festa será uma opção para os piauienses que querem brincar e se divertir com segurança, como explica o prefeito Paulo Henrique Costa (PSD).





Prefeito de União Paulo Henrique Costa (PSD). Foto: Assis Fernandes

“Pedimos aumento de contingente aos batalhões, serão liberados 23 policiais militares e teremos ainda 20 seguranças particulares. Vamos deixar uma ambulância no corredor da folia, na Avenida Filinto Rego, temos também Samu 24h para caso aconteça algum incidente”, diz Paulo Henrique Costa.

A folia contará com três bandas por noite, sendo duas locais e uma de outra cidade. Nesta sexta-feira,21, ainda será o concurso para escolha do Rei momo e da Rainha do Carnaval de União com premiação de R$500 reais para cada.

“A inovação deste ano será o resgate do carnaval, onde teremos na primeira praça de União o carnaval da marchinha”, fala Paulo Henrique Costa.





Confira a programação completa:

– Sexta-feira (21/02): resgate cultural com banda de marchinha no coreto da Praça Getúlio Vargas (do Fenelon), a partir das 17h

– Sábado (22/02): Astro Rei, Banda Pilera, Pegadões do Forró;

-Domingo (23/02): Glauber Ferrari, Bebê chorão e Banda Toda Boa;

– Segunda-feira (24/02): Gil Mendes, Chikinho do Forró e Banda A Japa;

– Terça-feira (25/02): Mel Rios ( ex banda A Loba), Cabriolas e David de farra.

Sandy Swamy e Maria Clara Estrêla