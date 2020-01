Capotamento de carro deixa três pessoas mortas da mesma família na BR-316

Um capotamento de um carro em uma ribanceira na BR-136, próximo ao município de Picos, deixou três pessoas da mesma família mortas e uma mulher identificada como Carmen Angélica da Silva, 61 anos, natural de Belém-PA, gravemente feriada. O acidente teria ocorrido na noite do sábado (18), mas a vítima sobrevivente só foi encontrada na manhã desta segunda-feira (20), mais de 30 horas depois acontecimento.

Carmen Angélica da Silva, 61 anos, foi encontrada na manhã de hoje. Foto: Reprodução Rede Sociais.



De acordo com o comandante do Corpo de Bombeiros de Picos, tenente Hamylton Lemos, que atendeu a ocorrência, a vítima conseguiu dizer que vinha do estado do Pará com destino a Recife (PE).

“Nós fomos acionados às 8h da manhã para essa ocorrência. Chegando lá, foi constatado uma vítima fora desse veículo que capotou em uma ribanceira de mais de 30 metros de altura e, a mulher conseguiu relatar que, desde o sábado por volta das 20h, a família vinha do Pará em direção a Recife e que iriam para a cidade de Picos para dormir”, contou.

O comandante informou que no veículo estavam o marido, a filha e a sobrinha de Carmem presos às ferragens.

“A mulher conseguiu dizer também que no carro estavam o seu marido, sua filha e uma sobrinha. Nós tivemos muitas dificuldades para retira-los, pois o carro estava bastante danificado. A mulher, portanto, ficou desde último sábado até a manhã de hoje no local. Nesse período, choveu bastante em Picos, provavelmente ela deve ter bebido a água da chuva. Ela estava muito desidratada e não tinha forças para subir a ladeira”, relatou.

Hamylton disse ainda que o local possui uma curva perigosa. A polícia já iniciou os trabalhos de investigações e a hipótese levantada até o momento é de que o marido, que conduzia o veículo, tenha dormido ao volante.

Carmen Angélica da Silva foi socorrida pelo Samu e encaminha ao Hospital Regional Justino Luz, em Picos.

O Instituto de Medicina Legal (IML) esteve no local e fez a remoção dos corpos. A ocorrência contou com a participação da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Militar (PM) e a perícia da Polícia Civil.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia