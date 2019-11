Cão vítima de maus-tratos é 1º animal resgatado com mandado no PI

Maluf, agora batizado de Salvador, entrou para a história da causa animal no Piauí. O cão de pequeno porte é o primeiro animal resgatado através de mandado judicial no Piauí, após ser vítima de constantes maus-tratos pela dona, não identificada pela Polícia. O caso aconteceu na última sexta-feira (08), no Centro de Teresina.

O animal vivia 24 horas por dia amarrado em uma pequena corrente, sem poder se movimentar. Para se proteger do sol e da chuva, o cão se escondia atrás de um carrinho de mão. De acordo com a titular da Delegacia de Meio Ambiente, a delegada Edenilza Viana, no local sequer havia água e alimento.



Maluf, agora batizado de Salvador, entrou para a história da causa animal no Piauí. (Foto: Divulgação/Polícia Civil)



Segundo a delegada, a dona do animal chegou a ser informada pela Polícia que deveria melhorar as condições às quais o animal era submetido. No entanto, a dona nada fez para melhorar a situação em que o cãozinho vivia.

Poucas horas do mandado ser cumprido, a delegada relata que retornou à residência e constatou novamente que as condições de maus-tratos eram as mesmas.

Diante dos fatos, a delegada entrou com um pedido de busca e apreensão do animal junto à Central de Inquéritos, que foi concedido pelo juiz Luís Henrique Moreira Rêgo.

Após o resgate, a dona do animal foi encaminhada para a Central de Flagrantes para a lavratura do procedimento policial e o cãozinho foi levado para a APIPA, para os cuidados veterinários e posterior adoção.

Nathalia Amaral