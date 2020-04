Cantor Paulynho Paixão morre após sofrer dois acidentes no Sul do Piauí

O cantor piauiense Paulynho Paixão, 43 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira (03) após sofrer dois graves acidentes, um na BR-316, próximo a Passagem Franca, e o outro na BR-225, próximo de São Miguel da Baixa Grande. O primeiro aconteceu no final da noite de ontem (02), quando o veículo onde ele estava capotou na rodovia. O cantor saiu ileso e conseguiu chegar em casa com a ajuda de amigos.



Já o segundo acidente se deu pouco depois da meia-noite, quando Paulynho insistiu em voltar ao local da primeira ocorrência para pegar o veículo capotado, e acabou caindo da moto que pilotava. Neste, o cantor sofreu ferimentos graves. Ele foi encontrado caído na rodovia PI-225 pelo irmão e os amigos, que retornavam com o carro dele para a residência da família em São Miguel da Baixa Grande.



Paulynho Paixão tinha 43 anos e deixa uma filha - Foto: Reprodução/Instagram

Paulynho Paixão chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos, falecendo pouco depois de dar entrada no Hospital de Valença.

A informação foi confirmada pelo empresário do cantor, Márcio Shows, através das redes sociais. “O Paulynho estava num Corolla, onde o veículo capotou e graças a Deus ele sobreviveu sem nenhum arranhão. Deixaram ele em casa, o irmão pediu que ele aguardasse que iam lá buscar o veículo no local. Mas ele, teimoso que é, pegou a moto e infelizmente ele caiu. Ele veio a óbito. O nosso Paulynho Paixão faleceu”, relatou Márcio.

O velório de Paulynho Paixão acontecerá em São Miguel da Baixa Grande, cidade onde o cantor nasceu e tinha família. Ele deixa uma filha.

Trajetória marcada por polêmicas

Com 15 anos de carreira, Paulynho Paixão era conhecido no mundo da música como o Rei do Coladinho. Piauiense, ele ganhou fama no Nordeste e depois no país interpretando canções numa mistura de forró, brega e sertanejo.

Mas para além do nome consolidado no cenário musical, Paulynho Paixão também se envolveu em algumas polêmicas. O cantor respondia a um processo por agressão à própria esposa, após um show na cidade de Bacabal, no Maranhão. Na ocasião, ele chegou a ser preso em flagrante, enquadrado na Lei Maria da Penha.

Anteriormente, ainda no ano de 2011, Paulynho também já havia sido detido desta vez suspeito de agredir a então namorada, que à época tinha apenas 16 anos de idade.

Maria Clara Estrêla