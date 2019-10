Candidatos poderão acessar cartão do Enem a partir do dia 16

Com a proximidade das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), cresce a expectativa para a liberação dos cartões de confirmação do local de prova para os estudantes inscritos no certame de 2019. Essa ansiedade é ainda maior no Piauí que, ao contrário do Brasil, viu ampliado o número de inscrições, demonstrando que seus estudantes acreditam ainda mais no Enem como forma de ingressar na Educação Superior.



A partir do dia 16, os candidatos inscritos no Enem poderão consultar os locais onde farão as provas nos dias 3 e 10 de novembro. O endereço e número da sala estarão detalhados no cartão de confirmação, que poderá ser acessado pela página do participante, no site do Enem, a partir dessa data.

Também é possível ter acesso ao cartão através do aplicativo do Exame, que está disponível para download em smartphones com sistema Android e iOS. O app é grátis e conta com as principais informações como a data da prova, prometendo ajudar o usuário que vai prestar o Exame. O serviço concentra dados do participante, gabarito e histórico de notas, além do calendário oficial das provas. Além disso, o programa traz um tira-dúvidas completo com detalhes para ficar por dentro dos principais acontecimentos envolvendo a avaliação.

Já com relação aos inscritos, na contramão do Brasil, o Piauí está entre os sete estados que registraram aumento no percentual de participantes confirmados para realizar o Exame. Em todo o país foram registrados 5.095.308 inscritos, número menor em relação a edição 2018, com 5.513.662 candidatos. O Estado alcançou 122.338 inscrições na edição de 2019, superando o número de 119.379 do ano anterior.



Em breve. os candidatos inscritos no Enem poderão consultar os locais onde farão as provas nos dias 3 e 10 de novembro - Foto: Agência Brasil



A diretora da Unidade de Mediação Tecnológica da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Viviane Carvalhedo, revela que a expectativa e os preparativos para o Enem estão muito elevados, principalmente pelo excelente desempenho dos estudantes piauienses no Exame.

"Nos últimos dias que antecedem ao Enem, ainda teremos revisões presenciais no interior do Estado e na Capital, revisões pela TV Antares, reforço na preparação por meio de nosso aplicativo de correção de redações. Realizaremos ainda medidas de apoio ao estudante como o Programa Passe-Livre e Dia É do Enem, quando vamos aos centros de aplicação das provas receber os estudantes. Tudo isso para manter o Piauí, pelo quarto ano consecutivo, com o maior índice de presença no exame e o crescimento das aprovações", completa diretora.

As provas do Enem serão aplicadas em dois domingos: nos dias 3 e 10 de novembro. O exame avalia o desempenho do estudante e viabiliza o acesso à Educação Superior, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Programa Universidade para Todos (ProUni) e instituições portuguesas, além de possibilitar o financiamento e apoio estudantil, por meio do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

