Candidatos podem concorrer às duas funções do seletivo do IBGE

Os interessados em participar do Processo Seletivo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) podem concorrer tanto para agente censitário quanto para recenseador. As provas serão realizadas em dias diferentes, possibilitando que o mesmo candidato dispute as vagas de funções distintas.

As provas para a função de agente censitário serão aplicadas no dia 17 de maio, enquanto para recenseadores a aplicação será no dia 24 de maio. No entanto, caso o candidato seja aprovado em ambos os certames, deverá escolher apenas um dos cargos para atuar. As inscrições estão abertas no site do CEBRASPE (www.cebraspe.org.br/concursos) até o dia 24 de março.

Na inscrição, é possível escolher entre as funções de agente censitário supervisor (ACS), que possui remuneração de R$ 1.700,00 mensais, e de recenseador, que possui remuneração variável de acordo com a produção. Os melhores colocados como ACSs serão convidados a assumir a função de agente censitário municipal (ACM), cuja remuneração é de R$ 2.100,00.

Há vagas em todos os municípios do Piauí, totalizando 3.144 oportunidades de emprego temporário. A duração prevista para os contratos é de três meses para recenseadores e cinco meses para agentes censitários.

Ascom