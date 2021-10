Candidatos ao cargo de desembargador participam de debate nesta quarta (13)

Os candidatos que disputam a vaga de desembargador do Tribunal de Justiça do Piauí pelo Quinto Constitucional da advocacia participam nesta quarta-feira (13) de um debate promovido pela seccional Piauí da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Ao todo, 17 candidatos confiram presença no debate.

Leia também: CNJ determina que o TJPI finalize o concurso dos cartórios e solicita informações

O presidente da Comissão de Defesa das Prerrogativas dos Advogados, Marcus Nogueira, explicou durante entrevista ao programa O Dia News, da O Dia Tv, que o debate servirá para os candidatos debaterem propostas, discutir ideias e apresentar seus nomes para a classe. Para ele, as temáticas apresentadas são de interesse também da sociedade piauiense.

Marcus Nogueira / Foto: Jailson Soares - O Dia

“O objetivo da OAB Piauí é informar para a classe as propostas dos candidatos a desembargadores que irão representar a advocacia no Tribunal de Justiça do Piauí durante um bom período de tempo. Esse debate não envolve somente questões da advocacia, envolve também questões da sociedade geral, uma vez que um desembargador julga demandas de diversas naturezas e que afetam diretamente a sociedade’, disse Marcus Nogueira.

O debate irá tratar sobre 18 temas que envolvem prerrogativas, administração do poder Judiciário, concurso público e a morosidade da Justiça. O debate vai ser transmitido nas redes sociais da OAB Piauí a partir de 13h30min.





Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!