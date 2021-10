Candidatos ao cargo de desembargador do TJPI participam de debate na OAB

Os candidatos que disputam a vaga de desembargador do Tribunal de Justiça do Piauí pelo Quinto Constitucional da advocacia participaram, na tarde desta quarta-feira (13), de um debate promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), seccional Piauí, na sede da entidade, em Teresina. O debate reuniu 17 dos 18 candidatos para discutir diferentes temas, que envolvem prerrogativas, administração do Judiciário, concurso público e a morosidade da Justiça.



Para o presidente da OAB – PI, Celso Barros, o debate é um importante instrumento democrático para que a maioria dos 18 mil advogados do estado possa conhecer as ideias dos candidatos que concorrem a vaga de desembargador.





Presidente da OAB Piauí, Celso Barros. Foto: Jailson Soares

“A área de votação vai do município de Corrente à Parnaíba. A maioria dos 18 mil advogados do Piauí irá participar desse processo de eleição. Esse debate é importante para que os candidatos possam difundir suas ideias, principalmente em relação às prerrogativas da advocacia. Aqui é o espaço que dá a oportunidade para que todos eles possam transparecer isso”, explica o presidente.

O processo eleitoral para o cargo de desembargador do TJ-PI envolve diferentes etapas, que passam desde a votação entre os advogados, comissão da OAB, o TJ e por fim, a escolha do governador Wellington Dias. O presidente da Comissão do Quinto Constitucional da advocacia, Antônio Wilson Soares, fala que o objetivo do debate é divulgar o nome dos candidatos e agregar valores ao processo de escolha.





Presidente da Comissão do Quinto Constitucional da advocacia, Antônio Wilson Soares. Foto: Jailson Soares

“Após o debate vamos aguardar a eleição, que acontece no dia 6 de novembro. Na eleição, votam os advogados aptos a participar da escolha dos 12 candidatos com maior número de votos. Dos escolhidos, o Conselho da OAB vai escolher 6 candidatos e enviar a decisão ao TJ para que eles definam 3 nomes. Por fim, quem irá definir o nome do próximo desembargador é o governador”, esclarece.

Veja a lista dos candidatos:

Martha Fernanda e Silva de Oliveira Orsano

Reginaldo Miranda da Silva

Juliano de Oliveira Leonel

José Wilson Ferreira de Araújo Júnior

Fabio Leal da Silva Viana

José Roger Gurgel Campo

Gerson Gonçalves Veloso

Marcelo Leonardo Barros Pio

José Gonzaga Carneiro

Claudia Paranaguá de Carvalho Drumond

Jozimar Laurentino de Paula

Francisca Hildeth Leal Evangelista Nunes

Alexandre Pacheco Lopes Filho

Agrimar Rodrigues de Araújo

Maria Do Amparo Rodrigues Lima

Francisco Soares Campelo Filho

José Roger Gurgel Campos

Moacir César Pena Júnior

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!