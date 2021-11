Candidato a reitor Dutra propõe mais autonomia aos campi da Uespi

Em visita aos campi das regiões Sul e Centro Sul do Piauí, o candidato a reitor da Universidade Estadual do Piauí (Uespi), professor Raimundo Dutra e a candidata a vice-reitora, professora Patrícia Caldas, defenderam mudanças na relação de gestão com os campi e propuseram a descentralização administrativa da Uespi, com mais autonomia às unidades de ensino localizadas em 11 cidades do Piauí.



Raimundo Dutra explicou que, pretende criar mecanismos de assessoramento direto aos atendimentos dos diversos campi, possibilitando maior resolutividade nas demandas locais. “Vamos realizar a descentralização administrativa da UESPI, otimizando o fluxo dos processos e reduzindo a burocratização excessiva. Isso viabilizará mais rapidez no atendimento das demandas dos campi situados em todo o estado, que serão atendidos, considerando suas especificidades, de forma igualitária”, propôs o candidato.

Os professores Dutra e Patrícia foram a chapa 2 - Mudar e Reconstruir a Uespi (Fotos: Divulgação)

Os candidatos que concorrem como chapa 2 – Mudar e Reconstruir a Uespi, visitaram os campi de São Raimundo Nonato, Corrente, Bom Jesus, Uruçuí, Floriano, Picos e Oeiras. A consulta à comunidade acadêmica com votação eletrônica ocorrerá no dia 30 de novembro.

Patrícia Caldas, a única mulher candidata nas eleições da Uespi, conversou com professores, técnicos administrativos e estudantes nos campi onde passou e disse que percebeu o esforço do corpo docente e dos técnicos administrativos para manter os campi funcionando, mas que falta estrutura e políticas administrativas que fortaleçam estas unidades de ensino.

“É preciso que a pesquisa nos campi do interior seja incentivada, é preciso uma integração maior da capital com os campi. Percebi que falta um olhar mais atencioso da administração às necessidades dos campi, existem muitos problemas que são corriqueiros, há anos se repetem. Propomos uma organização administrativa que seja capaz de aproximar a administração superior aos campi do interior, a viabilização de uma escuta mais ativa das pessoas que constroem a realidade dos campi”, ressaltou a professora.



Esta semana Dutra e Patrícia irão visitar e dialogar com a comunidade universitária dos campi da região Norte do Estado. Além de visitas presenciais, os candidatos tem feito diversas reuniões online, considerando que as atividades de ensino da instituição continuam sendo feitas de forma remota, com aulas online.

Perfil dos candidatos

Os professores Dutra e Patrícia são ex-alunos da Uespi, ele do curso de Pedagogia e ela do curso de Direito.

Dutra possui mestrado, doutorado e pós-doutorado em Educação, com Estágio de Pós-graduação em Educação (Doutorado Sanduíche PDSE/CAPES) na Universidade de Aveiro/Portugal. Já foi coordenador do curso de Pedagogia, coordenador de pós-graduação em Docência do Ensino Superior, coordenador geral do Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica e pró-reitor de Extensão de Assuntos Estudantis e Comunitários da Uespi.



Patrícia Caldas é professora do curso de Direito desde 2006. Já foi coordenadora do curso em 2011 e de 2016 a 2019, além de diretora do Centro de Ciências Sociais Aplicadas. Possui mestrado em Direito pela Universidade Católica de Brasília (UCB). É especialista em Direito Processual pela Universidade Federal do Piauí (Ufpi) e pela Escola Superior de Advocacia (ESA).

