Campo Maior: PRF apreende 58 mil maços de cigarros contrabandeados

Dois homens são presos por contrabando de cigarros na manhã deste sábado,08. A mercadoria estava sendo transportada em um micro-ônibus, quando foi abordada pelos agentes da Policia Rodoviária Federal no município de Campo Maior.

Os policiais apreenderam 58 mil maços de cigarros contrabandeados, segundo o inspetor Alexandro Lima, “O carregamento estava no interior do micro-ônibus que tinha os vidros escurecidos para que não fosse identificado a carga. Dois homens foram detidos sendo que um era condutor do micro-ônibus com 30 anos e o outro homem de 38 anos, conduzia o um carro Gol, que fazia a segurança da carga”, descreve.

Foto: PRF

O agente ainda explica que dentro do micro-ônibus foram encontrados também 18 comprimidos Nobésio Extra Forte, “esse medicamento é utilizado pelos motoristas como inibidor de sono, comumente conhecido como "rebite", de forma a prolongar o tempo acordado e poder dirigir por longas distâncias”, pontua.

Os condutores, o carregamento de cigarros e os veículos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil no município de Campo Maior/PI para os procedimentos que o caso cabíveis.

Adriana MagalhãesSandy Swamy