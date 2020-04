Campanha que pessoas escolhem “quem salvar na UTI” repercute na internet

A campanha de incentivo ao isolamento social divulgada pela Prefeitura Teresina no final de semana gerou muita repercussão nas redes sociais. No vídeo, três pessoas explicam o porquê de serem contra o isolamento. No final, os participantes são questionados a escolherem, caso houvesse um colapso do sistema de saúde com o fim do isolamento, quem da família usaria um único leito de UTI disponível.



Na primeira parte do vídeo, os participantes são perguntados sobre “qual é o pior, o isolamento social ou coronavírus?”. Os três são unânimes na resposta.

“O isolamento social, tem feito com que a nossa economia pare, então é muito complicado”, disse uma entrevistada.

“Eu como empresário, não consigo visualizar esse cenário daqui a dois, três meses. Eu tenho funcionários que estão passando necessidade e eu não aceito essa situação”, disse outro.

A surpresa acontece no final da peça publicitária, quando três de seus parentes sobem em um palco e eles precisam responder: “com o fim do isolamento social e um colapso do sistema de saúde. Se houvesse um leito de UTI disponível, qual dessas pessoas você salvaria?”.

“Não tem como eu escolher. Porquê são pessoas que eu amo”, disse a participante.

“Não, como assim? Minha família? Para essa pergunta, eu não tenho resposta”, disse o outro entrevistado.

Apresentador Luciano Huck compartilha propaganda em sua rede social. Foto: Reprodução Internet.

Rapidamente a publicação se espalhou pelas redes sociais. O apresentador da TV Globo, Luciano Huck, compartilhou o post em seu perfil no Twitter e elogiou a iniciativa. “Excelente mensagem”, escreveu.

A publicação também foi criticada por alguns internautas. Um deles, afirmou que a propaganda é sentimentalista. “Gastar irresponsavelmente o dinheiro dos cidadãos com propaganda sentimentalista, fazendo com que o sujeito não mais busque raciocinar e avaliar a situação, é especialidade dos irmãozinhos. Só com muita propaganda enganosa mesmo para manter o povo dormindo”, disse.

Adriana MagalhãesJorge Machado