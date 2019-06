Campanha incentiva doação de sangue durante o mês de junho

Em alusão ao Movimento “Junho Vermelho” e ao Dia Mundial do Doador de Sangue, comemorado em 14 de junho, dois importantes pontos turísticos de Teresina, o Palácio de Karnak e a Ponte Estaiada João Isidoro França, estão iluminados de vermelho. A intenção é conscientizar a população sobre a importância da doação de sangue.

O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Piauí (Hemopi) participa desse movimento e promove ações durante todo o mês de junho. O Junho Vermelho é um movimento nacional adotado por todos os Estados da federação. O objetivo principal é a conscientização sobre a doação de sangue regular, visto que em alguns períodos do ano o movimento nos Hemocentros tende a diminuir.

“Geralmente, observamos uma queda nas doações em períodos de férias escolares e nos feriados prolongados. O Junho Vermelho é movimento que chama atenção das pessoas para que doem sangue de forma regular e ajudem a manter os estoques dos hemocentros satisfatórios”, explica o diretor do Hemopi, Jurandir Martins.

Grupos parceiros do Hemopi, como empresas, escolas, associações e instituições públicas e privadas, foram mobilizados para reforçar as doações durante todo o mês de junho. “Essa é uma parte da estratégia que elaboramos para manter o estoque suficiente e atender a nossa demanda”, afirma o diretor geral do Hemopi, Jurandir Martins.

No entanto, ele reforça que a todos podem ser doadores, desde que estejam dentro dos critérios estabelecidos para a doação como: Ter entre 16 (menores de idade precisam de um termo de consentimento assinado pais ou responsável legal) e 69 anos, pesar acima de 50kg, estar saudável, e apresentar um documento oficial com foto.

Da Redação