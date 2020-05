Campanha incentiva compra em pequenos empreendedores

Todos os tipos de empreendimentos foram afetados por conta do isolamento social e da suspensão das atividades comerciais, especialmente os pequenos negócios. Por isso, alguns empreendedores iniciaram a campanha ‘Compre do pequeno’, que visa incentivar a sociedade a adquirir produtos desses empreendimentos menores.



Noélia Machado é uma das empreendedoras que faz parte dessa campanha. Ela possui uma doceria e tem sentido os impactos da crise. “Nós [empreendedores] iniciamos a campanha como uma forma de lembrar a sociedade que as grandes empresas irão sobreviver a essa crise, já o microempreendedor, na maioria das vezes, depende da venda diária para basear ou complementar a renda da família; e, em meio a uma situação como essa, ele não tem outro tipo de suporte. Então começaram a surgir os novos desafios: ‘Como continuar trabalhando?’; ‘Quais medidas tomar para que todos os cuidados sejam seguidos à risca?’”, cita.

Providenciar o serviço de delivery para que as pessoas não precisem sair de suas casas para receber o produto foi uma das alternativas encontradas. Noélia Machado cita que avaliou a melhor forma de colocar essa medida em prática, de forma a conseguir atender a todos os clientes, e outras ações.

“Outro ponto importante é não deixar que o cliente esqueça a nossa existência. As redes sociais, mais do que nunca, estão auxiliando nesse processo, já que mesmo quem antes não passava muito tempo utilizando, agora está”, explica.



Doceira está animada com o aumento das vendas e entregas por delivery para o próximo fim de semana - Foto: Arquivo Pessoal



Expectativas

Mesmo diante da crise, a empreendedora acredita que as vendas para este Dia das Mães serão boas. Quesitos como facilidades; delivery; pagamento online; possibilidade de personalização de itens e presentes exclusivos são questionados pelos clientes e são determinantes na finalização da escolha e compra do serviço.

“Não sabemos o que esperar, afinal o comportamento da pandemia se modifica diariamente, mas nossa expectativa é muito boa. Com o comércio geral fechado e a impossibilidade da tradição de ‘sair para comprar o presente da mamãe’, a sociedade está contando apenas com as redes sociais para escolher o presente. Como já oferecemos o serviço completo (com o delivery do presente), isso facilita a vida das pessoas neste momento, onde as demonstrações de carinho à distância são tão importantes”, reforça Noélia Machado.

E quem não quer perder tempo nem deixar a data passar em branco, já está se organizando para encomendar seus produtos. Isso exige planejamento por parte da equipe, para que todos os pedidos sejam atendidos e entregues dentro do prazo estipulado. Os produtos ofertados atendem ao gosto, bolso e perfil dos consumidores.

“As pessoas já estão se organizando e, com a experiência dos anos anteriores com as datas comemorativas, já programamos um sistema de produção para pronta- entrega no sábado e domingo, porque também contamos com os clientes que deixam para a última hora. Mas como trabalhamos com produtos artesanais, sempre serão limitadas as quantidades para manter a qualidade. Planejamos uma linha de presentes que atenda a todo perfil de cliente, os mais simples com preços mais atrativos e os mais elaboradas e personalizadas, para os clientes mais exigentes. Esta foi outra estratégia pensada para a data”, finaliza a empreendedora.

Isabela Lopes, do Jornal O Dia