Campanha em Teresina dá visibilidade ao paciente oncológico

O câncer está entre uma das maiores causas de morte no Brasil. Estima-se que, este ano e em 2019, 600 mil pessoas venham a desenvolver algum tipo da doença, de acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca). No Piauí, serão mais 7 mil casos. E com o intuito de dar visibilidade à situação dos pacientes oncológicos e aumentar a oferta de atendimento humanizado, a Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer lançou, em todo país, a campanha “Preciso Viver”. O lançamento no Piauí aconteceu ontem (10), na Câmara Municipal de Teresina (CMT).

Carmem Campelo, presidente da Rede Nacional e Estadual, disse que o câncer é um problema de saúde pública e precisa do apoio do Ministério da Saú- de e de outros órgãos para amparar os enfermos. “A doença gera muitos gastos. Ela também tem um fator primordial, não pode esperar, pois avança vigorosamente”, ressalta. Segundo Carmem, a campanha objetiva divulgar o atendimento, diagnóstico e formas de assistência aos pacientes oncológicos, além de convocar o apoio da sociedade para reivindicar mudanças no atual Sistema de Saúde.

A primeira alteração, diz Carmem Campelo, seria na tabela de procedimentos do SUS, que está há mais de oito anos sem atualização. A presidente da Rede Feminina relata que os hospitais restringiram o atendimento ou fecharam por conta do alto custo. “Não adianta ter uma lei que garanta os 60 dias de prazo para início de tratamento. Se ela está em vigor desde 2014, não impactou consideravelmente os paradigmas de assistência e diagnóstico”, aponta.



Iniciativa defende que o câncer é um problema de saúde pública e precisa do apoio das autoridades (Foto: Assis Fernandes/O Dia)



O presidente da CMT, vereador Jeová Alencar, falou sobre a relevância da humanização dos serviços de saúde. “Quem procura um hospital ou posto de saúde já vai muito vulnerável. Essa campanha é importante para chamar a atenção dos gestores públicos para dar celeridade aos tratamentos e exames”, explica.

Assistência

A voluntária Meirilane Dutra foi conferir o lançamento da campanha na Câmara Municipal. Há três anos, ela dá suporte às mães de pacientes oncológicos, por meio de uma conversa amiga. “Quanto mais rápido o diagnóstico e o tratamento, o paciente tem chances bem maiores de sobrevida com qualidade. Nossa batalha de hoje é para isso. para que essas pessoas vençam o câncer com qualidade e autonomia”, pontua. A Rede Feminina de Combate ao Câncer no Piauí atua nos hospitais São Marcos e São Paulo com projetos de acolhimento, alimentação, assistência medicamentosa e diagnóstica.

Breno Cavalcante - Jornal O Dia