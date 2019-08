Campanha do aniversário de Teresina inclui inauguração de escolas

Foi lançada na manhã de hoje (05) a campanha de comemoração dos 167 anos de Teresina, pela Prefeitura Municipal.. Intitulada de “Aqui se faz o futuro”, a campanha tem como foco perceber as transformações pelas quais a capital piauiense passou nos últimos 30 anos e trabalhar prepara-la para o futuro. Esta preparação, segundo os gestores, inclui o incentivo à formação educacional dos teresinenses e às obras sociais.



Serão entregues durante o aniversário de Teresina pelo menos sete obras na área da Educação, conforme o anúncio feito pelo prefeito Firmino Filho. No calendário de inaugurações estão o Centro Municipal de Educação Infantil Ramsés Bahury de Sousa Ramos, no Residencial Deus Quer; a Escola Municipal Ubiraci Carvalho, no Frei Damião; o CMEI Castro Alves, no bairro Angelim e o CMEI Engenheiro Matias Augusto de Oliveira Matos, no Residencial Torquato Neto.



Foto: Divulgação/Semec

Também serão inauguradas as reformas e ampliações da Escola Municipal Marcílio Flávio Rangel, na Santa Bárbara; do CMEI Sagrado Coração de Jesus, zona rural; e a quadra poliesportiva da Escola Municipal Angelim, zona Sul.

“Temos que ter compromisso com a construção de oportunidades, de uma cidade que seja justa, por isso estamos investindo em uma educação pública de qualidade e o próximo passo é avançar para termos uma educação pública de qualidade para todos. Neste aniversário, celebramos nosso passado e vemos a realização de obras importantes na área social que apontam o futuro que queremos construir”, pontuou Firmino.

Maria Clara Estrêla, com informações de Breno Cavalcante