Campanha arrecada lixo eletrônico para ajudar jovens em situação de risco

Um projeto de recolhimento de lixo eletrônico vai dar oportunidade a moradores de Teresina de fazerem o descarte de aparelhos de forma correta e, ainda, ajudar jovens em situação de risco. A ação acontece no próximo sábado (31), das 8h às 17h, na Praça das Violetas, zona Leste da cidade.

Poderão ser depositados no local qualquer tipo de resíduo eletrônico, como, por exemplo, computadores, celulares, nobreaks, estabilizadores, cabos, baterias, caixa e diversos outros materiais em uso, velhos ou defeituosos.

O evento é organizado pela Rotary Clube Fátima em parceira com o Rotaract e Interact de Teresina. De acordo com a presidente da entidade organizadora da campanha, Elisa Marangoni, a ação beneficia crianças, jovens e adolescente atendidos pelo Movimento pela Paz na Periferia (MP3).

“Além da sociedade fazer algo muito bom pelo meio ambiente, que é o descarte correto do lixo eletrônico, vão estar ajudando a desenvolver um trabalho com jovens em situação de risco. Todo o material doado, seja ele velho, novo ou defeituoso, vai ser usado por essas crianças em cursos de computação e outros. Além disso, se elas conseguirem consertar podem revender e transformar o trabalho em uma renda pessoal”, disse.

Projeto desenvolve trabalho com jovens em situação de risco em Teresina. Foto: Arquivos Jornal O Dia.

Ainda segundo a presidente, a campanha acontece durante todo o ano. Novas campanhas deverão ser realizadas em Teresina e em outras cidades da região. Além das campanhas, Elisa destaca a responsabilidade com que é feito o descarte dos materiais considerados como lixo eletrônico e, para quem tiver dificuldades de levar os utensílios até o local para descarte, o recolhimento será feito também em domicílio.

“Se a pessoa não puder fazer o descarte no próximo sábado, ela pode entrar em contato tanto com o MP3 como pelo instagram do Rotary Teresina Fátima, que mandaremos uma equipe buscar esse material”, conclui.

Sobre o Rotary

O Rotary é uma entidade mundial que reúne voluntários dispostos a prestar serviços humanitários à sociedade. A entidade está presente em mais de 100 países pelo mundo. No Piauí, há pelo menos 30 clubes filiados à instituição. O Rotary Fátima Teresina é um dos mais tradicionais e mais de 60 pessoas de várias áreas participam do projeto cuja missão se dedica a servir o próximo.

Virgiane PassosJorge Machado