Devido aos aumentos consecutivos nos preços dos combustíveis, resultado da implementação da nova política de preços da Petrobras, mais de 100 caminhoneiros iniciaram um protesto por volta das 7h da manhã desta terça-feira (22), na PI-247, a cerca de 10 km da cidade de Uruçuí.



O ato faz parte de um movimento organizado nacionalmente pela categoria para tentar barrar a política de preços da Petrobras, que tem como consequência o aumento do preço da gasolina e do diesel. Somente na semana passada, foram anunciados cinco aumentos consecutivos, com variação de até R$ 0,50 somente no valor da gasolina. Nesta terça-feira, a empresa anunciou o aumento do diesel em 0,97% e os da gasolina em 0,9%.

Caminhoneiros fazem protesto contra aumento do combustível na PI-247. (Foto: Divugalção/PM)



De acordo com o comandante da Polícia Militar de Uruçuí, o tenente-coronel Nelson Feitosa, os manifestantes bloquearam as duas pistas da rodovia com pneus e pedaços de madeira. Depois de uma negociação com a Polícia, os caminhoneiros decidiram liberar uma das vias para a passagem de veículos de passeio e ônibus.

Até o momento, cerca de 100 caminhoneiros aderiram ao protesto e estão estacionados ao longo da pista. Segundo a organização do movimento, não há previsão para liberação total da rodovia.

Até o momento, cerca de 100 caminhoneiros aderiram ao protesto. (Foto: Divulgação/PM)



Protesto de motoristas de aplicativo

Um grupo de motoristas do aplicativo Uber também realizou um protesto contra o aumento dos combustíveis. A manifestação ocorreu na tarde ontem (21) na avenida João XXIII, zona Leste de Teresina.

Protestos em outros estados

Até o momento, 21 estados e o Distrito Federal registraram atos de caminhoneiros contra o aumento do combustível. Os protestos tiveram início ontem e perduram durante toda esta terça-feira. A categoria reivindica a redução no valor do óleo diesel, que tem tido altas consecutivas nas refinarias. A Petrobras chegou a anunciar que a partir de amanhã (23), o valor cairá 1,54%.

Nathalia Amaral