Caminhão bate na traseira de ônibus e uma pessoa morre na BR-407

A Polícia Rodoviária Federal (PRF-PI) registrou um acidente grave ocorrido na BR-407, no final da tarde de ontem (28), próximo a Jaicós. Um caminhão colidiu com a traseira de um ônibus que estava parado próximo no acostamento. Com o impacto da batida, o passageiro do caminhão, identificado pelas iniciais D.L.B, ficou preso às ferragens e acabou morrendo.



De acordo com o Inspetor Marcelo Segundo, da PRF, o motorista do caminhão, de iniciais L.C, demorou para avistar o caminhão estacionado na beira da estrada e não teve tempo de desviar. “Vinham dois veículos em sentido oposto, que impediram o caminhão de desviar do ônibus e fazer a ultrapassagem”, explicou. O motorista do caminhão sofrei ferimentos leves e foi encaminhado ao Hospital de Jaicós.

No entanto, o Corpo de Bombeiros precisou ser acionado para retirar o corpo de D.L.B das ferragens. A PRF informou que não havia passageiros no ônibus no momento da colisão. De acordo com inspetor Marcelo, o veículo apresentava pane, ou seja, falha mecânica, e o condutor tinha saído para buscar ajuda na localidade mais próxima.



Foto: Cidades na Net

“Rodovia da morte”

Já na BR-135, um caminhão acabou tombando em uma curva após o motorista perder o controle da direção próximo a Bom Jesus. M.B.N.S era o único ocupante do veículo, mas não sofreu nenhum ferimento. O problema maior, segundo o inspetor Gleyson Carvalho, foi a que a carga de gesso que era transportada ficou espalhada pela rodovia e os policiais tiveram dificuldade para remover o caminhão.

“O acidente aconteceu por volta das 18 horas e a pista só foi totalmente liberada lá para as 23h Então tivemos aí cinco horas de trânsito parado na rodovia, o que causou um congestionamento meio longo, mas o trânsito já flui normalmente”, explicou o inspetor Carvalho.

BR-343

A atenção da PRF está redobrada na BR-343, onde as chuvas que caíram nos últimos dias na Capital fizeram com que o acostamento da rodovia cedesse. A pista no sentido Altos-Teresina está sendo usava como mão-dupla e o risco de colisões e congestionamento fica maior por conta disso.

Maria Clara Estrêla