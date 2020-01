Calendário de 2020 terá seis feriados nacionais prolongados

O ano de 2020 contará com nove feriados nacionais, além de feriados municipais, estaduais e datas que são consideradas pontos facultativos no serviço público e que são feriados em diversos locais, como Carnaval e Corpus Christi.

Dos nove feriados nacionais, seis cairão em sextas ou segundas-feiras e, portanto, deverão ser emendados com os finais de semana, resultando nos chamados feriados prolongados.

Os feriados nacionais são: 1º de janeiro: Ano Novo (quarta-feira); 10 de abril: Paixão de Cristo (sexta); 21 de abril: Tiradentes (terça); 1º de maio: Dia do Trabalho (sexta); 7 de setembro: Independência do Brasil (segunda); 12 de outubro: Nossa Senhora Aparecida (segunda); 2 de novembro: Finados (segunda); 15 de novembro: Proclamação da República (domingo); 25 de dezembro: Natal (sexta).

O Carnaval (25 de fevereiro) e o Corpus Christi (11 de junho) são datas tidas como pontos facultativos para o funcionalismo público. No entanto, seus dias são feriados municipais e estaduais em diversos locais do Brasil, nos quais os trabalhadores terão, portanto, mais alguns dias de descanso para além dos feriados nacionais.

Feriados municipais

Além das datas nacionais, os teresinenses também terão feriadões no Dia do Piauí, comemorado em 19 de outubro (segunda-feira), e no Dia de Imaculada Conceição, comemorado em 8 de dezembro (terça). O aniversário de Teresina cairá em um domingo, dia 16 de agosto.

Comércio estima prejuízos por conta das folgas

Em nota, a FecomercioSP (federação do comércio) estima que o varejo nacional deve deixar de faturar R$ 11,8 bilhões em 2020 por causa de feriados. Segundo a entidade, trata-se de uma perda 53% maior do que os R$ 7,6 bilhões estimados em 2019.

A redução será maior devido aos feriados em dias de semana e às emendas de feriado. Em 2019, segundo conta da FecomercioSP, que incluiu Carnaval e Corpus Christi, houve sete dias de feriados nacionais; em 2020, serão 11 em dias de semana.

O setor classificado no estudo da FecomercioSP como "outras atividades" -no qual predomina o comércio de combustíveis, joias, relógios e artigos de papelaria- é o que deve contabilizar a maior perda, em torno de R$ 4,48 bilhões, alta de 47% em relação a 2019.

Já as atividades de supermercados e farmácias devem perder R$ 3,2 bilhões e R$ 1,87 bilhão, respectivamente, aumentos de 58% e 59% na comparação ao ano passado. Em contrapartida, representantes das empresas ligadas ao setor turístico comemoram a configuração do calendário de 2020.

"Ao longo deste ano [2019], tivemos uma diminuição desses feriados, o que impactou o percentual de viagens realizadas no país, visto que não houve a possibilidade de aproveitamento das datas prolongadas. Agora, estamos entrando em 2020 com a possibilidade de crescimento voltado ao setor", escreve Alexandre Sampaio, presidente da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação.

"Além dos períodos tradicionais de alta temporada, os feriados exercem um grande impacto para o mercado de turismo por injetar dinheiro na economia brasileira, além de contribuir para a geração de empregos", completa.

Folhapress