Cajueiro-Rei no Piauí pode entrar para o Guinness World Records

O Guinness World Records aceitou o pedido de reconhecimento do Cajueiro-Rei, localizado na cidade de Cajueiro da Praia (PI), como o maior cajueiro do mundo. Atualmente o título, concedido em 1994, pertence a um cajueiro localizado em Pirangi do Norte, uma praia no município de Parnamirim, no estado do Rio Grande do Norte. A árvore cobre uma área de aproximadamente 8.500 m².



Foto: Divulgação

“Já há uma pesquisa realizada no ano de 2016 pela Universidade Federal do Piauí (Ufpi) em conjunto com a Universidade Estadual do Piauí (Uespi), que declara que o cajueiro do Piauí, o nosso Cajueiro- Rei, é o maior do mundo. Agora só falta o reconhecimento oficial para entrar no Guinness Book”, afirma o Secretário de Turismo de Cajueiro da Praia, Thiago Soares.

Foto: Divulgação



Os trabalhos de pesquisa e coleta de amostras da árvore foram realizados por uma equipe de pesquisadores do Laboratório de Biologia Molecular e de Estudos de Injúrias Biológicas (LABMIMBIO) da Uespi. A confirmação ocorreu por meio da análise de várias amostras de DNA de diferentes partes da planta. Além disso, as medições geográficas comprovaram que a extensão do cajueiro do Piauí é de 8.800 m² contra 8.500 m² do Rio Grande do Norte. Um total de 300 m² de diferença.