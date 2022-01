Cajueiro da Praia registra 123 casos de covid-19 em apenas dois dias

A Prefeitura de Cajueiro da Praia comunicou, nesta segunda-feira (03), que o município, localizado no litoral do Piauí, registrou 123 casos de covid-19 apenas nos dois primeiros dias do ano. De acordo com a gestão municipal, a explosão de casos pode estar relacionada a intenso fluxo de turistas durante as festas de Revéillon, já que a praia de Barra Grande, um dos principais destinos turísticos do Piauí, fica localizada no município.

Segundo o boletim, mais de 80% dos casos registrados durante os dois dias são de pessoas que não residem em Cajueiro da Praia. Em nota, a prefeitura informou que não realizou festas de final de ano, seguindo a recomendação do Governo do Estado, da Associação Piauiense de Prefeitos Municipais (APPM) e Vigilância Sanitária. Porém, empresas privadas realizaram festas de réveillon em todo o litoral piauense. Foto: Divulgação/Prefeitura de Cajueiro da Praia “Houve um aumento expressivo de casos de Covid nos últimos dias, o que nos deixa em alerta. Desde o dia 27 de dezembro que estamos realizando plantões médico e de enfermagem. Equipes técnicas realizaram testagem e busca ativa todos os dias. Além disso, fiscalizamos pousadas. Porém, nossas recomendações não foram seguidas por todos”, enfatiza secretária municipal de Saúde, Joara Mendes. O município destacou ainda que continua a realizar testes nos postos de saúde e alerta para que todos fiquem atentos aos sintomas e sigam os protocolos sanitários, como usar máscara, lavar as mãos com água e sabão sempre que possível e usar álcool em gel com frequência, além de manter o distanciamento e tomar as vacinas disponíveis. Desde o início da pandemia, em 2020, já foram contabilizados 1.269 casos e 26 óbitos em Cajueiro da Praia. “Não podemos baixar a guarda. Somente com a manutenção dos cuidados poderemos ter a garantia da redução dos casos da doença”, conclui Joara Mendes.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no