Caixa anuncia abertura de duas novas unidades no Piauí

A Caixa Econômica Federal anunciou a abertura de duas novas agências no Piauí. Serão 268 novas unidades abertas em todo o país até o fim deste ano.

(Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)



Do total de novas unidades, 168 serão de varejo, voltadas para todos os clientes, e 100 serão dedicadas ao agronegócio.



Serão 70 unidades abertas na Região Nordeste: 24 no Maranhão, 17 no Ceará, 11 em Pernambuco, 8 na Paraíba, 4 na Bahia, 2 no Piauí, 2 no Rio Grande do Norte, 1 em Sergipe e 1 em Alagoas.



Na Região Norte, são 50 novas unidades: 28 no Pará, 14 no Amazonas, 4 em Rondônia e 2 no Amapá.



Com a abertura das unidades, o banco passará a estar presente em todos os municípios brasileiros com mais de 40 mil habitantes. O plano de expansão prevê que a Caixa alcançará 4,5 mil unidades próprias, entre agências e unidades especializadas.



Compartilhar no

Com informações da Agência Brasil

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!