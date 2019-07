CAGED: Piauí fecha 1º semestre com saldo positivo de empregos

O Piauí gerou 1.308 vagas de emprego durante o último mês de junho, o melhor resultado desde 2013. As informações foram divulgadas nesta quinta-feira (25) no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério da Economia. Segundo os dados divulgados, o número representa uma alta de 0,45% em relação ao estoque do mês anterior.



Ao todo, foram 8.599 admissões e 7.291 demissões durante o mês. Os números colocam o estado em 3º lugar no ranking do Nordeste com o maior número de vagas abertas durante o mês, ficando atrás apenas dos estados da Bahia (2.362) e do Maranhão (2.001). Além destes, apenas os estados do Rio Grande do Norte (1.237) e Sergipe (265) registram um saldo positivo de emprego. Todos os demais estados da região fecharam vagas no mês de junho.

Piauí fecha 1º semestre com saldo positivo de empregos. (Foto: Arquivo O Dia)



De acordo com o Caged, o município de União teve destaque na geração de empregos, ficando a frente de municípios mais populosos como Teresina, Parnaíba e Picos. Somente na cidade foram 1.004 novas oportunidades de emprego, o que corresponde a mais de 76% das vagas aberturas durante o mês.

Segundo os próprios moradores da cidade, o aumento no número de postos de trabalho está relacionado à presença de uma fábrica de produção de açúcar na região, que acaba por oportunizar a contratação temporária de novos colaboradores durante o período da colheita de cana de açúcar.

Em segundo lugar na geração de empregos ficou o município de Parnaíba, com 85 vagas, seguido pelos municípios de Floriano, com 33 postos, e Esperantina, com 28 novas vagas. Na capital, o saldo de empregos ficou negativo, com o fechamento de 317 postos de emprego.

O Caged aponta que o setor de indústrias de transformação foi o que abriu mais vagas durante o mês de junho no Piauí, com 501 novas vagas de trabalho. Durante o mês, 1.460 pessoas foram admitidas e 959 foram admitidas. O valor corresponde a quase um terço das vagas abertas durante o mês. Estão inclusas nesse setor as indústrias que transformam matéria-prima em um produto final ou intermediário para outra indústria de transformação.

O setor de indústrias de transformação foi o que abriu mais vagas durante o mês de junho no Piauí. (Foto: Arquivo / Agência Brasil)



Os setores de construção civil, serviços, agropecuária e extrativa mineral também registraram um saldo positivo no último mês, contribuindo para o desempenho do Piauí no Caged. Somente na construção civil foram 487 vagas abertas, seguida pela agropecuária com 391 vagas, pelo setor de serviços com 155 vagas e pela atividade extrativa mineral, que teve 13 novas vagas. Já os outros setores de serviços industriais de utilidade pública, comércio e administração pública fecharam vagas durante o período.

No consolidado do semestre, os números do Piauí são menos expressivo, com apenas 106 novas vagas. Desde janeiro, o Estado registrou 47.743 contratações e 47.637 desligamentos, uma variação de 0,04%. No Nordeste, apenas os estados da Bahia (29.406) e do Maranhão (5.670) registraram abertura de novas vagas formais nos primeiros seis meses do ano.

No acumulado dos últimos 12 meses, no período entre junho de 2018 e junho de 2019, o saldo entre admissões e desligamentos ficou positivo em 2.121 novos postos formais, com 93.591 pessoas contratadas e 91.470 pessoas demitidas no período. Regionalmente, apenas o estado de Pernambuco teve um saldo negativo de vagas no último ano, com 2.371 vagas a menos.

Nathalia Amaral