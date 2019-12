Cães entram em agência com ar-condicionado para fugir do calor em Picos

Quem nunca entrou em uma loja ou agência bancária com ar-condicionado para fugir do calor? Em Picos, cerca de seis cachorros que circulavam pelas ruas do Centro da cidade resolveram se refrescar no autoatendimento do Banco do Bradesco, localizado na Rua Cel. Francisco Santos.



Calor em Picos, faz com que cachorros entrem em agência para se refrescarem. Foto: Reprodução Internet.

A cena foi registrada nessa semana e viralizou nas redes sociais. Segundo o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec), somente nesta semana, a temperatura do municipio chegou à casa dos 39º.

Um funcionário do local, que não quis se identificar, informou que os animais chegaram por volta do meio dia e ficaram por ali até o sol começar a baixar.



“Os cães não se intimidaram mesmo com a presença constante de clientes. O calor estava tão grande que nem eles aguentaram”, contou.

A presença dos animais no local foi compartilhada em grupos de WhatsApp e rapidamente se espalhou entre os moradores da região. O autor do flagrante ainda não foi identificado.

“O engraçado dessa imagem é que tem vários cachorros ao redor das pessoas. Às vezes você vai no Centro e ver um ou dois nas portas das lojas, mas seis impressiona”, conta.

O funcionário disse ainda que os clientes ficaram admirados com a presença dos animais.

“Quem viu ficou admirado. As pessoas até de certa forma acharam bom e outros ficaram com dó. Teve gente até que disse que traia comida pra eles”, concluiu.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia