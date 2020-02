Cachoeiras são opção de lazer e ecoturismo no período chuvoso

O Piauí é cheio de belezas naturais e paisagens deslumbrantes. Uma delas são as cachoeiras, muito procuradas nesse período pelos amantes do ecoturismo, que saem em busca das melhores opções de banho e lazer pelo interior do Estado.



Durante o período chuvoso, é quando a maioria das cachoeiras no Estado revelam suas belezas, que dependem das precipitações para, finalmente, desaguarem volumosas e vertentes. As cachoeiras do Piauí recebem visitas dos turistas que buscam por tranquilidade e emoção, onde podem desfrutar das águas geladas ou mornas das belezas piauienses.

São várias as opções para escolher, desde as mais conhecidas como a Cachoeira do Urubu, em Esperantina, até as pouco exploradas, como as cachoeiras do município de Novo Santo Antônio. Para uma busca exata, o Governo do Estado, por meio da Coordenadoria de Comunicação do Estado (CCom) e a Secretaria de Estado do Turismo (Setur), disponibiliza o Guia Piauí – Cachoeiras.

O guia aborda 18 cachoeiras localizadas em 11 municípios na região centro-norte do estado e está disponível em versão on-line. As informações das cachoeiras estão inseridas ainda no aplicativo Piauí Destinos, para dispositivos móveis do sistema iOS.

Para auxiliar na escolha das cachoeiras, a revista fornece ainda informações importantes de cada uma delas para quem deseja visitá-las, bem como o acesso, dividindo-as como de fácil, médio e difícil acesso e se há a necessidade de guia.

Piauí Destinos

O aplicativo é dividido em quatro grandes segmentos para que o turista possa traçar bons roteiros e se apaixonar ainda mais pelas belezas e cultura do estado: Litoral; Serras e Parques; Cultura e Religiosidade e Destino Capital. O aplicativo também disponibiliza a opção de traçar rotas para os destinos desejados.