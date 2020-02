Com chuva, Bloco Sanatório Geral revitaliza carnaval de Teresina

O Bloco Sanatório Geral acontece há 16 anos na Praça da Liberdade, o local era o ponto de encontro das escolas de sambas no passado. A animação ficou por conta do DJ Marceleleco, Bia e os Becks e Raça Negra.





Idealizadores do bloco, Jorginho Medeiros. Foto: Jailson Soares

Um dos idealizadores do bloco, Jorginho Medeiros, diz que todo ano chove durante a festa. E que conseguiu revitalizar o carnaval de Teresina.

“Hoje em dia existem vários blocos na cidade, nós temos apoio da prefeitura e aqui sempre chove, mas as pessoas não fogem por isso, tem muitos jovens essa é a cara de Teresina. Eu gosto disso o sanatório geral é isso, é pra quem fica em Teresina no feriado, doido é quem não vem”, conta Jorginho Medeiros.

Multidão no Bloco Sanatório Geral. Foto:Jailson Soares

Fernando Freitas participa desde a primeira edição do Bloco Sanatório Geral como drag queen, e este ano resolveu inovar com a fantasia do “Gato Veio”.





Coreografo Fernando Freitas, o 'Gato Veio', Foto: Jailson Soares

“Essa fantasia representa a conjuntura social, política e econômica do país me deixou um ‘gato veio’. Mas o Sanatório já virou uma tradição, lembro que no início da primeira edição eram umas 30 pessoas e hoje é uma multidão”.

Maurio Matões tem 30 anos, e sua fantasia gerou confusões entre os amigos alguns acharam que eles estavam de Visconde de Sabugosa, do desenho animado, Sitio do Pica pau amarelo, mas o Maurio explica que essa não foi a sua ideia.



Maurio Matões e seus amigos. Foto: O Dia



“Eu estava me inspirando nos povos Irlandeses que gostam de uma bebida, cerveja, e foi nessa linha de raciocino, para comemorar essa época”.





Pam Araujo fantasiada de uma personagem do jogo Leangue off legends. Foto: Jailson Soares

Pam Araujo, foi pela primeira vez em bloquinho de carnaval, e o seu desejo maior era se fantasiar. “Eu me inspirei em jogo o Leangue off legends e até que estou gostando do bloquinho”.

Sandy Swamy