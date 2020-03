'Buzinaço' em prol da economia é cancelado em Teresina

A carreata e o “buzinaço” marcado para acontecer neste sábado, 28, foram cancelados. Os organizadores iriam protestar por mudanças nos decretos, estadual e municipal, que limitam a atividade econômica.

Os manifestantes decidiram aguardar a reunião do Comitê Gestor de Crise Covid-19, agendada para terça-feira, 31. Assim como, o encontro do governador Wellington Dias com representantes das categorias profissionais marcado para segunda-feira,30.

“Queremos deixar claro a toda população do Estado do Piauí que em nenhum momento este grupo de cidadãos teve a intenção de causar preocupações. Mas tão somente de alertar para o descaso e a severidade da medida que determinou o fechamento de empresas e empregos, sendo que a nossa inquietação reside em querer saber como a população, especialmente a mais pobre, irá se manter e ter saúde sem que possa ter sua renda e uma alimentação minimamente decente”, explica os organizadores.

Apesar do cancelamento, os envolvidos na carreata pedem soluções para os caminhoneiros, tendo em vista que os restaurantes e borracharias nas estradas estão fechadas por determinação do governador.

Questionam se haverá prorrogação do prazo de pagamento de impostos estaduais e municipais para micro e pequenos empreendedores e demais empresários que geram emprego e renda.

E pedem ações para trabalhadores informais, pessoas em situação de rua e atendimentos básicos como dentista, dentre outras reivindicações.

Sandy Swamy