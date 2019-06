Buracos e vazamento de água causam transtornos no Parque Sul

Moradores do bairro Parque Sul, Zona Sul de Teresina, tem enfrentados alguns transtornos em virtude de buracos nas vias de tráfego. As aberturas no asfalto, e no calçamento, têm sido originadas pela falta de manutenção nas tubulações de distribuição de água. Vazamentos também são constantes na região.



A Avenida Dr. Manoel Ayres Neto é um dos locais onde há a maior concentração de buracos e vazamentos de água. Cláudio Cesar da Silva, comerciante que trabalha na região, conta que a situação se prolonga há pelos menos quatro anos – desde quando chegou ao local. Segundo ele, os moradores já acionaram os órgãos competentes para fazer os reparos, mas a situação persiste.



Os moradores já acionaram os órgãos competentes para fazer os reparos - Foto: Poliana Oliveira/O Dia



“Esse buraco existe tem uns quatro anos. Eles ajeitam, mas não adianta nada, porque fazem reparo por cima de reparo, ai fica quase como um quebra-mola. Atrapalha porque sempre alguém escorrega ao passar por ele de moto. Eu mesmo já escorreguei quando sai”, comenta Cláudio, destacando que o último reparo foi feito há três meses e que o buraco voltou a abrir e a jorrar água.

Em outras ruas paralelas a Avenida Dr. Manoel Ayres Neto os transtornos também são evidentes. Lana Maria é mais uma a se queixar dos buracos e do vazamento de água. “É um desperdício. Não moro aqui, moro em São Paulo, mas sempre que venho visitar minha filha, todos os anos, é a mesma coisa. Sempre tem esses mesmos buracos aqui”, aponta ela.

Retorno

A reportagem de ODIA solicitou posicionamento da empresa Águas de Teresina, mas até o fechamento dessa edição não obteve retorno.

Yuri Ribeiro - Jornal O Dia