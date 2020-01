Brasil investiga caso de coronavírus e Sesapi adota medidas preventivas

Os casos do novo coronavírus na China tem causado preocupação mundial. No Brasil, o Ministério da Saúde investiga um caso suspeito de uma estudante de 22 anos atendida em Belo Horizonte e que viajou para a cidade de Wuhan, na China, epicentro da doença.



Assim, a Secretaria de Estado da Saúde do Piauí (Sesapi) se reuniu na manhã desta terça-feira, 28, com 12 representantes de instituições ligadas a população, para discutir medidas protetivas contra o vírus.

“O Ministério da Saúde e a e Anvisa se manifestaram solicitando atenção por causa da síndrome respiratória grave nos quatro continentes, causada pelo Coronavirus. A situação no Piauí é de tranquilidade por não temos casos, mas é de responsabilidade dos órgãos de saúde pública de organizarem a rede para dar resposta rápidas e prevenção”, afirma o secretário de Estado da Saúde, Florentino Neto.

De acordo José Noronha, médico e diretor geral do Instituto de Doenças Tropicais Nathan Portela, o coronavírus já se manifestou em 2002, a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS), e em 2012, Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS).





Brasil investiga 1 caso de coronavírus e Saúde adota medidas preventivas no Piauí. Foto: Assis Fernandes

“O Coronavirus é uma coroa é como se ele tivesse pequenas cristas ao redor da cápsula desse vírus e ela tem resistência maior a células do nosso corpo. Por isso, é importante que a população tenha atenção nas higienizações das mãos, boa parte dos vírus são transmitido quando o indivíduo leva mão a boca e o nariz, e toca nas mãos de outros indivíduos”, explica José Noronha.

O médico reforça que não é preciso que a população entre em pânico por que só serão analisados casos em que a pessoa tenha viagem à China ou país envolvido, que tenha casos confirmados.

No mundo

O vírus que ataca o sistema respiratório provocou 106 mortes na China, e deixou mais 4,5 mil infectados. Até o momento, 100 mortes foram registradas na província de Hubei, onde fica a cidade de Wuhan. Pelos menos 14 países em 4 continentes já confirmaram casos importados da doença.

No Japão, identificaram um novo caso de coronavírus no país, o primeiro em um paciente que não esteve na China. A vítima é um homem de 60 anos que era motorista de ônibus e transportou um grupo de viajantes de Wuhan entre 8 e 16 de janeiro. O paciente teria começado a apresentar sintomas da infecção por volta de 14 de janeiro.

O que é o novo coronavírus?

É um vírus que tem causado doença respiratória pelo agente coronavírus, recentemente identificado na China. Os coronavírus são uma grande família viral, conhecidos desde meados de 1960, que causam infecções respiratórias em seres humanos e em animais. Geralmente, infecções por coronavírus causam doenças respiratórias leves a moderadas, semelhantes a um resfriado comum. Alguns coronavírus podem causar doenças graves com impacto importante em termos de saúde pública.

Prevenção:

O Ministério da Saúde, criou um Boletim Epidemiológico, organizado pelo Comitê de Operações de Emergência (COE) para alertar os estados sobre as ações que estão sendo preparadas para os portos, aeroportos e áreas de fronteiras, assim como a elaboração de áudios em inglês e mandarim, que vão orientar os pacientes que apresentarem os sintomas a procurarem unidades de saúde.

Já para redução do risco de adquirir ou transmitir doenças respiratórias, orienta-se que sejam adotadas medidas gerais de prevenção, como realizar frequente higienização das mãos, principalmente antes de consumir alimentos, utilizar lenço descartável para higiene nasal, cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir, evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca. Além disso, não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas, manter os ambientes bem ventilados, evitar contato próximo a pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença.

Além disso, os sintomas são principalmente respiratórios, como febre, tosse e dificuldade para respirar. Se houver caso suspeito deve utilizar máscara cirúrgica e ser acomodado em quarto privativo. O profissional de saúde deve coletar as amostras respiratórias e encaminhar os casos graves para um hospital de referência para isolamento e tratamento.

No início da doença, não existe diferença quanto aos sinais e sintomas de uma infecção pelo novo coronavírus em comparação com os demais vírus. Por isso, é importante ficar atento às áreas de transmissão local. Apenas pessoas que tenham sintomas e tenham viajado para, até o momento, a província de Hubei, com o epicentro em Wuhan e a província de Guangdong, na China são suspeitos da infecção pelo coronavírus.

Diagnóstico

O diagnóstico do novo coronavírus é feito com a coleta de materiais respiratórios com potencial de aerossolização (aspiração de vias aéreas ou indução de escarro). É necessária a coleta de duas amostras na suspeita do novo coronavírus. As duas amostras serão encaminhadas com urgência para o Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen). Uma das amostras será enviada ao Centro Nacional de Influenza (NIC) e outra amostra será enviada para análise de metagenômica.

Qual a orientação para portos e aeroportos?

Aumentar a sensibilidade na detecção de casos suspeitos de coronavírus de acordo com a definição de caso. Além disso, reforçar a orientação para notificação imediata de casos suspeitos nos terminais. Outra medida é a elaboração de avisos sonoros com recomendações sobre sinais, sintomas e cuidados básicos. Também é importante intensificar procedimentos de limpeza e desinfecção e utilização de equipamentos de proteção individual (EPI), conforme os protocolos, sensibilizar as equipes dos postos médicos quanto à detecção de casos suspeitos e utilização de EPI e ficar atento para possíveis solicitações de listas de viajantes para investigação de contato.

Foram reforçadas as orientações para notificação imediata de casos suspeitos do novo coronavírus nos pontos de entrada do país, além da intensificação da limpeza e desinfecção nos terminais, como prevê a Anvisa.

Quais cuidados os profissionais de saúde devem ter ao entrar em contato com suspeito?

Profissionais devem utilizar medidas de precaução padrão, de contato e de gotículas (máscaras cirúrgica, luvas, aventais não estéreis e óculos de proteção). Para a realização de procedimentos que gerem aerossolização de secreções respiratórias como intubação, aspiração de vias aéreas ou indução de escarro, deverá ser utilizado precaução por aerossóis, com uso de máscara N95.

Por quanto tempo a doença pode ficar incubada?

Até duas semanas após o contato com o vírus.

Qual exame detecta essa doença?

Para detectar a doença é necessário realizar exames de biologia molecular que detecte o RNA viral. É importante seguir as orientações que estão no boletim em relação aos procedimentos para o diagnóstico laboratorial.

Sandy Swamy